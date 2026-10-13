குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் கட்டண தரிசனம் தற்காலிக ரத்து!
குலசை முத்தாரம்மன் கோயிலில் கட்டண தரிசனம் முறை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பாக...
குலசேகரன்பட்டினம் கோயிலில் தசரா திருவிழாவையொட்டி நடைபெற்ற கொடியேற்றம். - படம்: தினமணி
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் உடனுறை முத்தாரம்மன் கோயிலில் தசரா திருவிழா நடைபெற்று வருவதை முன்னிட்டு, கட்டண தரிசனம் முறை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
குலசை முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா அக். 11ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், அக். 21 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. இந்த விழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு, அம்மனை தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விழாவின் சிகர நிகழ்வான மகிஷாசூரசம்ஹாரம் அக். 20 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அக். 21 ஆம் தேதி அதிகாலை கடற்கரை மேடை, சிதம்பரேஸ்வர் கோயில் உள்ளிட்ட இடங்களில் அம்மன் எழுந்தருளுகிறார்.
அக். 21ஆம் தேதி தேதி வரை 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர். முக்கிய நாள்களில் 150-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன கோயிலில் தசரா திருவிழா அக்.21 வரை நடைபெறும் நிலையில், திருவிழா நிறைவுபெறும் வரை கட்டண தரிசனம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்கள் அனைவரும் பொது தரிசன வரிசையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Due to the ongoing Dussehra festival at the Mutharamman Temple (with Lord Gnanamoortheeswarar) in Kulasekarapattinam, Thoothukudi district, the paid darshan system has been temporarily suspended.
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