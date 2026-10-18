கொல்கத்தா: காளிகட் கோயிலில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா சாமி தரிசனம்
கொல்கத்தாவில் உள்ள காளிகட் கோயிலில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தரிசனம் மேற்கொண்டது பற்றி...
மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா - IANS
கொல்கத்தாவில் உள்ள காளிகட் கோயிலில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார்.
அமித் ஷாவுடன் மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியும் உடன் சென்றிருந்தார். முன்னதாக மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா இரண்டு நாள் பயணமாக சனிக்கிழமை மேற்கு வங்க மாநில தலைநகர் கொல்கத்தா வந்தடைந்தார்.
தொடர்ந்து, சர்போஜானில் துர்கா பூஜை பந்தலில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைக்கு அவர் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
கொல்கத்தாவின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள சோர்பகன் சர்போஜானில் சனிக்கிழமை இரவு துர்கா பூஜை பந்தலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 19 பேர் பலியாகினர்.
காயமடைந்த 35-க்கும் மேற்பட்டோர் உயர் சிகிச்சைக்காக கொல்கத்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தத் துயரச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, தனது பூஜை தொடர்பான திட்டங்களை ரத்து செய்துள்ள அமித் ஷா, மருத்துவமனையில் காயமடைந்தவர்களைச் சந்தித்த பிறகு தேசிய தலைநகருக்குத் திரும்புவார் என்று முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்திருந்தார்.
Summary
Union Home Minister Amit Shah on Sunday morning visited Kalighat Temple here and offered prayers to the presiding deity.
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