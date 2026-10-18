போராட்டங்கள் மூலம் குழப்பம் ஏற்படுத்த முயலும் அந்நிய சக்திகள்: அமைச்சா் சிராக் பாஸ்வான்
இந்தியாவில் போராட்டங்களைத் தூண்டிவிட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த சில அந்நிய சக்திகள் முயல்வதாக மத்திய அமைச்சர் சிராக் பாஸ்வான் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
சிராக் பாஸ்வான் - கோப்புப் படம்
இந்தியாவில் போராட்டங்களைத் தூண்டிவிட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த சில அந்நிய சக்திகள் முயல்வதாக மத்திய அமைச்சரும், லோக் ஜனசக்தி (ராம் விலாஸ்) கட்சித் தலைவருமான சிராக் பாஸ்வான் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
பிகாா் மாநிலம், பாட்னாவில் செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அவா் இது தொடா்பாக மேலும் கூறியதாவது: பாலிவுட் நடிகா் இம்ரான் கான், இந்திய குடிமகன் அல்லா். வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அவா் பங்கேற்றிருக்கக் கூடாது. ஏனெனில், இத்தகைய போராட்டங்கள், வெளிநாட்டு சக்திகளின் ஆதரவுடன் நாட்டில் குழப்பத்தை உருவாக்க மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள்தான்.
இந்திய குடிமக்கள் இங்கு நடைபெறும் போராட்டங்களில் பங்கேற்றால், அவா்களது உரிமையை நான் மதிக்கிறேன். ஆனால், வெளிநாட்டினா் இத்தகைய போராட்டங்களில் பங்கேற்கும்போது அது கவலைக்குரிய விஷயமாகிறது. மத்திய அரசின் ஓா் அங்கமாக இருக்கிறேன். வெளிநாட்டு சக்திகள் இந்தியாவில் குழப்பம் உருவாக்க முயல்வது மிகுந்த கவலையளிக்கிறது.
மறுபுறம் காங்கிரஸ் கட்சியும் வன்முறைப் போராட்டங்களைப் பயன்படுத்தி ஆட்சியைப் பிடித்துவிடலாம் என்று கனவுகாண்கிறது. இந்தியா போன்ற ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் எதிா்க்கட்சியாக உள்ள காங்கிரஸ் இதுபோன்று போராட்டத்தைத் துண்டி ஆட்சியைக் கவிழ்க்க நினைப்போது மோசமான சிந்தனை என்றாா்.
நடிகா் இம்ரான் கான் பாலிவுட் நடிகா் அமீா் கானின் நெருங்கிய உறவினா். அமெரிக்காவில் பிறந்த அவா், அந்நாட்டுக்கு குடிமகனாகவும் உள்ளாா். இந்தியாவில் பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறாா்.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலக வலியுறுத்தி மும்பையில் அண்மையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் இம்ரான் கான் பங்கேற்றாா். அமெரிக்க குடிமகனான அவா் இந்தியாவில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்றது சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஏற்கெனவே, இதுபோன்ற போராட்டங்களின் பின்னணியில் வெளிநாட்டு சக்திகள் இருப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. இந்நிலையில், இம்ரான் கான் இந்தியாவைவிட்டு வெளியேற நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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