மத்தியப் பிரதேசம்: லாரி மோதிய விபத்தில் பக்தர்கள் 14 பேர் பலி; பிரதமர் நிவாரணம்!
லாரி மோதிய விபத்தில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது குறித்து...
பிரதமர் நரேந்திர மோடி - கோப்புப்படம்
லாரி மோதிய விபத்தில் பலியான 14 பேரின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நிவாரணம் அறிவித்துள்ளளார்.
மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியர் நகரில் ஷீதலா மாதா கோயில் அருகே காத்துக் கொண்டிருந்த பல பக்தர்கள் மீது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி ஒன்று மோதியது. இன்று (அக். 18) அதிகாலை 1.30 மணியளவில் நடந்த இந்த விபத்தில் 14 பேர் பலியானதோடு சுமார் 40 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 5 பேர் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
மத்தியப் பிரதேசம் குவாலியர் நகரில் நடந்த விபத்து குறித்து தெரிந்தவுடன் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தேன். பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது இரங்கல்கள். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.
பிரதமரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 2 லட்சமும் காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 50,000-ம் வழங்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Distressed to learn about the loss of lives due to a mishap in Gwalior, Madhya Pradesh. My condolences to the bereaved families. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 18, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lostâ¦
Summary
Prime Minister Narendra Modi has announced relief for the accident in which 14 people were killed when a truck hit devotees.
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