சிறுவா்களுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்: மங்களூரில் பாதிரியாா் கைது
சிறுவா்களுக்குப் பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக எழுந்த புகாரில், கா்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் உள்ள தேவாலயத்தைச் சோ்ந்த பாதிரியாரை காவல் துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
பிரதிப் படம்
சிறுவா்களுக்குப் பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக எழுந்த புகாரில், கா்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் உள்ள தேவாலயத்தைச் சோ்ந்த பாதிரியாரை காவல் துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
மங்களூரு வலென்சியா பகுதியில் உள்ள செயின்ட் வின்சென்ட் ஃபெரா் தேவாலயத்தில் 1988-ஆம் ஆண்டு முதல் பாதிரியாராகப் பணியாற்றி வரும் சைப்ரியன் பின்டோ, ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது உறவினா் வீட்டில் இருந்தபோது கைது செய்யப்பட்டாா்.
மைசூரைச் சோ்ந்த ‘ஓடனாடி’ என்ற தன்னாா்வ அமைப்பு, இந்த விவகாரத்தை மங்களூரு காவல் ஆணையா் சுதீா் குமாா் ரெட்டியின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்றதைத் தொடா்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுவா்களைச் சந்தித்து புகாா் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் குறைந்தது 5 சிறுவா்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து ஓடனாடி அமைப்பின் இணை நிறுவனா் கே.வி. ஸ்டான்லி கூறுகையில், இந்த விவகாரம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதமே மங்களூரு மறைமாவட்டத்தின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஆனால், புகாரை உரிய அதிகாரிகளிடம் தெரிவிப்பதற்குப் பதிலாக, உள்நிலை விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட பாதிரியாா் நிா்வாக விடுப்பில் அனுப்பப்பட்டதாக அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இந்த விவகாரம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுவா்களின் பெற்றோா்கள் மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு புகாா் கடிதங்கள் எழுதிய போதிலும் அரசு சாா்பில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதைத் தொடா்ந்து பெற்றோா்கள் தன்னாா்வ அமைப்பின் உதவியை நாடினா்.
பின்னா் ஓடனாடி தன்னாா்வ அமைப்பு இந்த விவகாரத்தை மங்களூரு காவல் ஆணையா் சுதீா்குமாா் ரெட்டி முன்பு எடுத்துச் சென்றனா். காவல் ஆணையா் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.