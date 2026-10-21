The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான வழக்கு: சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்!நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா கைதை கண்டித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு நன்றி: சீமான்தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? - திமுக கேள்வி!போராட்டத்தில் பங்கேற்க ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ரூ. 3,000! - பாஜக குற்றச்சாட்டு!பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் மாற்றம்!நடிகர் டைகர் ஷ்ராஃப் மீது துப்பாக்கிச்சூடு! மேலும் 2 பேர் கைது - இதுவரை 10 பேர்!

தரக் குறைபாடு மருந்துகளை கண்டறிவதில் தமிழகம் முதலிடம்

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தரமற்ற மருந்துகளில் 45 சதவீதம் தமிழ்நாடு, உத்தர பிரதேசம், கா்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் கண்டறியப்பட்டதாக மத்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப் படம்

Updated On :

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தரமற்ற மருந்துகளில் 45 சதவீதம் தமிழ்நாடு, உத்தர பிரதேசம், கா்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் கண்டறியப்பட்டதாக மத்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்யப்படும் மருந்துகள், மாத்திரைகளின் தரத்தை உறுதி செய்ய தொடா் ஆய்வுகளும், பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஒருபுறம் மத்திய அரசு சாா்பில் மருந்தகங்கள், கிடங்குகள், விநியோகக் கூடங்களில் மருந்துகளின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

மற்றொருபுறம் மாநில மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளும் அத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றன. அவ்வாறு ஆய்வுகளில் கண்டறியப்படும் தரமற்ற மருந்துகளின் விவரங்கள் மத்திய அரசுக்கு மாதந்தோறும் அனுப்பப்படும். பொதுமக்களின் தகவலுக்காக அவை இணையவழியே மத்திய அரசால் வெளியிடப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆய்வுகளில் நாடு முழுவதும் 220 மருந்துகள் தரமற்றவையாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. முன்னணி நிறுவனங்கள் தயாரித்த ‘ஆன்ட்டி பயாடிக்’ மருந்துகள், உயா் ரத்த அழுத்தத்துக்கான மருந்துகள் உள்ளிட்டவற்றின் தரத்தில் குறைபாடு இருந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், அவற்றில் 45 சதவீதம், அதாவது 100 மருந்துகள் தமிழகம், கா்நாடகம், உத்தர பிரதேசத்திலிருந்து கண்டறியப்பட்டவை எனத் தெரியவந்துள்ளது. தமிழகம் மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தில் தலா 38 தரமற்ற மருந்துகளும், கா்நாடகத்தில் 24 தரமற்ற மருந்துகளும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து தமிழக மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மாநில அளவிலான பரிசோதனைகளையும், ஆய்வுகளையும் தீவிரமாக முன்னெடுத்ததன் பயனாகவே தரமற்ற பல மருந்துகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டுவர முடிந்தது; ஆய்வை ஆக்கபூா்வமாக மேற்கொள்ளும்போது, அதிக எண்ணிக்கையிலான தரமற்ற மருந்துகள் கண்டறியப்படுவது இயல்புதான்’ என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உண்டு உறைவிடப்பள்ளியில் தரமற்ற உணவு: கல்வராயன் மலையில் மாணவா்கள் சாலை மறியல்

உண்டு உறைவிடப்பள்ளியில் தரமற்ற உணவு: கல்வராயன் மலையில் மாணவா்கள் சாலை மறியல்

சா்க்கரை நோய் மருந்து அட்டைகளில் பக்கவிளைவுகளை குறிப்பிட உத்தரவு

சா்க்கரை நோய் மருந்து அட்டைகளில் பக்கவிளைவுகளை குறிப்பிட உத்தரவு

220 மருந்துகள் தரமற்றவை: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

220 மருந்துகள் தரமற்றவை: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

240 தரக்குறைபாடு மருந்துகள் ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு

240 தரக்குறைபாடு மருந்துகள் ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு

விடியோக்கள்

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்