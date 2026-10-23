மாலத்தீவுக்கு இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் வருகை
மாலத்தீவுக்கு இந்திய கடற்படையின் முதல் பயிற்சி படைப் பிரிவைச் சோ்ந்த 2 கப்பல்கள், ஒரு கடலோரக் காவல் படை கப்பல் ஆகியவை வந்துள்ளன.
மாலத்தீவுக்கு இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் வருகை - Photo: Indian High Commission
மாலத்தீவுக்கு இந்திய கடற்படையின் முதல் பயிற்சி படைப் பிரிவைச் சோ்ந்த 2 கப்பல்கள், ஒரு கடலோரக் காவல் படை கப்பல் ஆகியவை வந்துள்ளன.
இந்திய கடற்படைக்குச் சொந்தமான ஐஎன்எஸ் தீா், ஐஎன்எஸ் சுஜாதா, இந்திய கடலோரக் காவல் படைக்குச் சொந்தமான சாரதி ஆகிய கப்பல்கள், நீண்ட தூர பயிற்சிப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக மாலத்தீவுக்கு கடந்த 21-ஆம் தேதி வந்தன. அந்த மூன்று கப்பல்களுக்கும் மாலேயில் உள்ள துறைமுகத்தில் அந்த நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்புப் படை (எம்என்டிஎஃப்) சாா்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘இந்திய கடற்படையின் முதல் பயிற்சி படைப் பிரிவைச் சோ்ந்த மூத்த அதிகாரி, மாலத்தீவு தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் தலைவரையும், அந்நாட்டு கடலோரக் காவல் படையின் கமாண்டரையும் சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது இந்திய கடற்படைக்கும், மாலத்தீவு தேசிய பாதுகாப்புப் படைக்கும் இடையேயான தொடா்ச்சியான ஈடுபாடு மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட கடல்சாா் ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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