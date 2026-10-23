இனவெறி அவதூறு வழக்கு: அமீா் ஷோகீனுக்கு ஒரு நாள் நீதிமன்றக் காவல்
இனவெறி அவதூறு வழக்கு: அமீா் ஷோகீனுக்கு ஒரு நாள் நீதிமன்றக் காவல்
அமீா் ஷோகீன்
திரிபுராவைச் சோ்ந்த இளைஞரை இனரீதியாகத் துன்புறுத்தி அவமதித்ததாக சமூக ஊடக உள்ளடக்க உருவாக்குநா் அமீா் ஷோகீனை ஒரு நாள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க தில்லி நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சமூக ஊடகங்களில் பரவிய காணொலியில், திரிபுரா இளைஞரை அமீா் ஷோகீன் இனரீதியாக அவமதித்து இழிவுபடுத்துவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்ாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தாமாக முன்வந்து வழக்கைக் கவனத்தில் எடுத்த தில்லி காவல் துறையினா், வியாழக்கிழமை அவரைக் கைது செய்தனா்.
வடகிழக்கு பிராந்தியத்துக்கான சிறப்புப் காவல் பிரிவின் தகவலைத் தொடா்ந்து, தில்லி காவல் துறையின் உளவுத் தகவல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுப் பிரிவு இந்தக் காணொலி குறித்து விசாரித்து வருகிறது.
இந்தச் சம்பவத்துக்கு மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு, திரிபுரா முதல்வா் மாணிக் சாஹா உள்ளிட்டோா் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனா். சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
இதுதொடா்பாக தில்லி காவல் துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறு திரிபுரா காவல் துறை தலைமை இயக்குநருக்கு முதல்வா் மாணிக் சாஹா உத்தரவிட்டாா். இதற்கிடையே, அமீா் ஷோகீன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், தில்லி மற்றும் திரிபுரா காவல் துறை அவருக்கு ‘கடுமையான பாடம் புகட்டுவாா்கள்’ என்றும் கிரண் ரிஜிஜு எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டாா்.
திரிபுரா மாணவா்கள் அமைப்பான தில்லி திரிபுரா மாணவா் மன்றம், இந்தக் காணொலி தொடா்பாக பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தக் கோரி, வடகிழக்கு பிராந்தியத்துக்கான சிறப்புப் காவல் பிரிவின் இணை காவல் ஆணையரிடம் புகாா் அளித்தது.
இந்தக் காணொலி சுமாா் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு அகமதாபாதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. இந்தச் சம்பவத்தில் தொடா்புடையதாகக் கருதப்படும் 7 முதல் 8 பேரின் பங்கு குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
Summary
Racist defamation case: Amir Shokeen remanded in judicial custody for one day
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