கேரளம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்றும் நாளையும் சிவப்பு எச்சரிக்கை
கேரள மாநிலத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ஞாயிறு மற்றும் திங்கள்கிழமைகளில் சிவப்பு எச்சரிக்கை...
சிவப்பு எச்சரிக்கை - PTI
கேரள மாநிலத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ஞாயிறு மற்றும் திங்கள்கிழமைகளில் (அக். 25, 26) அதிதீவிர மழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கையை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் கடந்த சில நாள்களாகப் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. கேரள மாநிலத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு அதிதீவிர மழைக்கான எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட முன்னறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
கேரளத்தின் மலப்புரம், கோழிக்கோடு, வயநாடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அக்டோபா் 25-ஆம் தேதியும், இடுக்கி, பாலக்காடு மாவட்டங்களுக்கு அக்டோபா் 26-ஆம் தேதியும் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது. மேலும் சில மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று எச்சரித்துள்ளது.
இந்த முன்னறிவிப்பைத் தொடா்ந்து, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு மாநில பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் வெள்ள பாதிப்புள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகின்றனா். மழையின்போது ஆறுகளைக் கடக்க வேண்டாம் எனவும், நீா்நிலைகள் உள்ள பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மலைப் பகுதிகளுக்கு இரவுப் பயணத்தைத் தவிா்க்கவும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Summary
Kerala: Red alert for 5 districts today and tomorrow
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