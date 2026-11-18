தமிழ்நாட்டில் நாளை கனமழை பெய்யாது! மஞ்சள் எச்சரிக்கை வாபஸ்!
தமிழ்நாட்டுக்கு விடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் எச்சரிக்கை திரும்பப் பெறப்பட்டது பற்றி...
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் - DIN
தமிழ்நாட்டில் நாளை (நவ. 19) கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதனை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் திரும்பப் பெற்றது.
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அக்வான் புயலாக வலுப்பெற்றது.
இது, வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றுள்ள நிலையில், முழுமையாக வட ஆந்திரப் பிரதேசத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
முன்னதாக, தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் கரையைக் கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு நாளை கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், தற்போது நெல்லூர் - விசாகப்பட்டினம் இடையே அக்வான் புயல் கரையைக் கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருப்பதால், தமிழ்நாட்டுக்கு விடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் திரும்பப் பெற்றது.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை மட்டுமே பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
No heavy rain in Tamil Nadu tomorrow! Yellow alert withdrawn!
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