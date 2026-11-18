உலக பாரம்பரிய வாரம்: மாமல்லபுரத்தில் நாளை (நவ. 19) இலவச அனுமதி!
உலக பாரம்பரிய வாரத்தை முன்னிட்டு, மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பழமையான சின்னங்களைப் பார்க்க நாளை இலவச அனுமதி வழங்கப்பட உள்ளது குறித்து...
மாமல்லபுரம் - கோப்புப்படம்
உலக பாரம்பரிய வாரத்தை முன்னிட்டு, மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பழமையான சின்னங்களைப் பார்க்க நாளை (நவ. 19) இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் மாதம் 19 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதி வரையில் உலக பாரம்பரிய வாரம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இதை முன்னிட்டு, நாளை (நவ. 19) மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோயில், ஐந்து ரதம், அர்ஜூனன் தபசு, கிருஷ்ண மண்டபம் மற்றும் வெண்ணைய் உருண்டை பாறை உள்ளிட்ட குடவரை சிற்ப வளாகங்களில், சுற்றுலாப் பயணிகள் கட்டணமின்றி இலவசமாகக் கண்டு ரசிக்கலாம் எனத் தொல்லியல் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாமல்லபுரத்தில், தொல்லியல் துறையின் பராமரிப்பில் அமைந்துள்ள இந்த சிற்பங்களைப் பார்க்க வழக்கமாக கட்டணம் வசூலித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In observance of World Heritage Week, free entry is being provided tomorrow (Nov. 19) to visit the ancient monuments in Mamallapuram.
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