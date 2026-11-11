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மாமல்லபுரத்தில் தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை!

தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்துவது பற்றி...

joseph vijay

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :

மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு முதல்வர் விஜய் வருகை தந்துள்ளார்.

தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம், மாமல்லபுரம் அருகே தனியாா் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று (நவ. 11, புதன்கிழமை) தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பங்கேற்க முதல்வரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய், தனியார் விடுதிக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

முன்னதாக அமைச்சர்கள், தவெக எம்எல்ஏக்கள் வருகை தந்துள்ளனர். எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் இந்த கூட்டத்தில் கட்டாயம் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்று முன்னதாக அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.

தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்று 6 மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மாமல்லபுரத்தில் இன்று பிற்பகல் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் தவெக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. எம்.எல்.ஏ.க்களின் செயல்பாடுகள், அவர்களின் பணிகள் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை அதிகரித்து வருவது, தவெக எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வரும் நிலையில் எம்எல்ஏக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கவிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனிடையே தவெக எம்எல்ஏக்களிடம் குதிரை பேரம் செய்வதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் அதுகுறித்து பேசப்படும் என்று தெரிகிறது.

தொண்டர்கள் கூட்டம் கூடுவதைத் தவிர்க்க நூற்றுக்கணக்கில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொதுமக்களுக்கும் கூட்டம் நடைபெறும்அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவெக எம்எல்ஏக்கள் மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் 3 நாள்கள் தங்கவைக்கப்பட உள்ளதாக வெளியான செய்தி குறித்த அதிகாரபூர்வ தகவல் வரவில்லை.

Summary

CM vijay meeting with TVK MLAs in Mamallapuram

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