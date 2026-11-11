மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம்! நாளை (நவ. 12) இரவுக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல்!
வங்கக் கடலில் இருக்கும் மீனவர்கள் நாளை (நவ. 12) இரவுக்குள் கரை திரும்ப தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல்...
கோப்புப் படம்
கிழக்குக் கடற்பகுதிகளில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் நாளை (நவ. 12) இரவுக்குள் கரை திரும்ப தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வங்கக் கடலில் நாளை மறுநாள் (நவ. 13) குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் இது புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.
இந்நிலையில் வங்கக் கடல் பகுதிகளில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் நாளை இரவுக்குள் கரை திரும்ப வேண்டும் என்று தமிழக அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது.
மறு உத்தரவு வரும் வரை மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று மீன்வளத் துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுபற்றி தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் மற்றும் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப் படகுகள் 12.11.2026 இரவுக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல்.
வங்கக்கடலில் 13.11.2026 அன்று குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும், அது மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD), சென்னை மண்டல அலுவலகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டு, மீனவர்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் வகையில், கிழக்குக் கடற்பகுதிகளில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள, மீன்பிடிப் படகுகள் அனைத்தும் 12.11.2026 இரவுக்குள் கரைக்குத் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். மேலும், அப்படகுகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பாக மீன்பிடித் துறைமுகங்களுக்குத் திரும்பி, பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்படுவதை உறுதி செய்திட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், 13.11.2026 முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு மீன்பிடி அனுமதிச் சீட்டுகள் (Fishing Tokens) வழங்கப்படாது. தினசரி கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடிக்கும் நாட்டுப்படகுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான மீன்பிடிப் படகுகளும் 12.11.2026-க்குள் கரைக்குத் திரும்பி, தங்களது வழக்கமான மீன் இறங்குதளங்களில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தால் வெளியிடப்படும் வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையால் வெளியிடப்படும் அறிவுரைகளை மீனவர்கள் தவறாமல் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
Summary
Fishermen are advised not to venture out to sea: TN govt
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.