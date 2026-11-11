The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
துயரமான ஆட்சி; கும்பகர்ண தூக்கத்தில் அரசு! எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்!தவெக எம்எல்ஏக்கள் 3 நாள்கள் தனியார் விடுதியில் தங்க ஏற்பாடு?என்ன, நீதா அம்பானி குடிக்கும் தண்ணீர் பாட்டில் விலை ரூ.50 லட்சமா? உண்மை என்ன?ஆண் பல முறை திருமணம் செய்யலாம்! ஆனால்... பவன் கல்யாண் குறித்து ரேணு தேசாய்கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் பாவம்! மாணிக்கம் தாகூர்இரண்டு முறை புற்றுநோய் பாதிப்பு... முதன்முறையாக மனம் திறந்தார் சோனியா! சுயசரிதை புத்தகத்தில்சென்னையில் நேற்று மட்டும் 147 ரெளடிகள் கைது!ஐபிஎல் டிரேடிங்! பஞ்சாப் கிங்ஸில் இணைந்தார் ஹார்திக் பாண்டியா! மும்பையில் அர்ஷ்தீப்!மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம்! நாளை (நவ. 12) இரவுக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல்!இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!2024-ஆம் ஆண்டு குரூப்-4 தோ்வு: வனக்காவலா் பதவிக்கு சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு பட்டியல் வெளியீடு!டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணியிட மாற்றம்!பிரதமர் பதவிக்கு மன்மோகன் சிங்கை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?: சுயசரிதையில் சோனியா தகவல்!உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவை ரூ.548 கோடி: உடனடியாக வசூலிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை!தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புஅகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை முடக்க உத்தரவு6,574 பணியிடங்கள்: குரூப் 4 தோ்வு விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்ய இன்று கடைசி!

தவெக எம்எல்ஏக்கள் 3 நாள்கள் தனியார் விடுதியில் தங்க ஏற்பாடு?

சென்னை மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை...

TVK Leader Vijay

தவெக தலைவர் விஜய் - TVK

Updated On :

சென்னை மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ. 11) பிற்பகல் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை அதிகரித்து வருவது, தவெக எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வரும் நிலையில் எம்எல்ஏக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில் இன்று கூட்டம் நடைபெற உள்ள மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதி இன்று முதல் 3 நாள்களுக்கு தவெக சார்பில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால் தவெகவின் 108 எம்எல்ஏக்களும் மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் 3 நாள்கள் தங்கவைக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எம்எல்ஏக்கள் வெளியில் தங்காமல் இருப்பதைத் தவிர்க்க இவ்வாறு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

இன்று காலை தவெக எம்எல்ஏக்கள் காலை நடைபெறவிருந்த நிலையில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி பதவியேற்று 6 மாதங்கள் ஆன நிலையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

தொண்டர்கள் கூட்டம் கூடுவதைத் தவிர்க்க நூற்றுக்கணக்கில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொதுமக்களுக்கும் இங்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Arrangements for TVK MLAs to stay at a private hotel for 3 days

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!

இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!

தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

மெளன சாமியார் முதல்வர் விஜய்! இபிஎஸ் கடும் தாக்கு!

மெளன சாமியார் முதல்வர் விஜய்! இபிஎஸ் கடும் தாக்கு!

முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில் சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் - ஒழுங்கு: இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்

முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில் சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் - ஒழுங்கு: இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!