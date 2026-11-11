தவெக எம்எல்ஏக்கள் 3 நாள்கள் தனியார் விடுதியில் தங்க ஏற்பாடு?
சென்னை மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை...
தவெக தலைவர் விஜய் - TVK
சென்னை மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ. 11) பிற்பகல் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.
தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை அதிகரித்து வருவது, தவெக எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வரும் நிலையில் எம்எல்ஏக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில் இன்று கூட்டம் நடைபெற உள்ள மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதி இன்று முதல் 3 நாள்களுக்கு தவெக சார்பில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் தவெகவின் 108 எம்எல்ஏக்களும் மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதியில் 3 நாள்கள் தங்கவைக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எம்எல்ஏக்கள் வெளியில் தங்காமல் இருப்பதைத் தவிர்க்க இவ்வாறு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
இன்று காலை தவெக எம்எல்ஏக்கள் காலை நடைபெறவிருந்த நிலையில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி பதவியேற்று 6 மாதங்கள் ஆன நிலையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
தொண்டர்கள் கூட்டம் கூடுவதைத் தவிர்க்க நூற்றுக்கணக்கில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொதுமக்களுக்கும் இங்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Arrangements for TVK MLAs to stay at a private hotel for 3 days
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