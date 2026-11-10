The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!2024-ஆம் ஆண்டு குரூப்-4 தோ்வு: வனக்காவலா் பதவிக்கு சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு பட்டியல் வெளியீடு!டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணியிட மாற்றம்!பிரதமர் பதவிக்கு மன்மோகன் சிங்கை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?: சுயசரிதையில் சோனியா தகவல்!உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவை ரூ.548 கோடி: உடனடியாக வசூலிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை!தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புஅகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை முடக்க உத்தரவு6,574 பணியிடங்கள்: குரூப் 4 தோ்வு விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்ய இன்று கடைசி!

இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!

தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம், மாமல்லபுரம் அருகே தனியாா் நட்சத்திர விடுதியில் புதன்கிழமை (நவ. 11) நடைபெறுகிறது. இதில் முதல்வரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கிறாா்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்.

முதல்வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவருமான விஜய். - படம்: பிடிஐ.

Updated On :

தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அருகே தனியாா் நட்சத்திர விடுதியில் புதன்கிழமை (நவ. 11) நடைபெறுகிறது. இதில் முதல்வரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கிறாா்.

தமிழகத்தில் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மற்றும் நிா்வாகிகள் மீதான புகாா்கள், சட்டம்-ஒழுங்கு குறித்த விமா்சனங்கள் எழுந்துள்ள சூழலில் இக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இக்கூட்டத்தில் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து முதல்வா் விஜய் ஆலோசனை நடத்துவாா். மக்கள் பிரதிநிதிகள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்கு மற்றும் கட்சியின் எதிா்கால செயல்பாடுகள் குறித்தும் அவா் அறிவுறுத்துவாா் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

இரு திருடர்கள் சேர்ந்து விஜய் தொடரக் கூடாது என திட்டம் தீட்டுகின்றனர்: தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா

இரு திருடர்கள் சேர்ந்து விஜய் தொடரக் கூடாது என திட்டம் தீட்டுகின்றனர்: தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா

மெளன சாமியார் முதல்வர் விஜய்! இபிஎஸ் கடும் தாக்கு!

மெளன சாமியார் முதல்வர் விஜய்! இபிஎஸ் கடும் தாக்கு!

முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில் சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் - ஒழுங்கு: இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்

முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில் சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் - ஒழுங்கு: இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!