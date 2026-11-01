இரு திருடர்கள் சேர்ந்து விஜய் தொடரக் கூடாது என திட்டம் தீட்டுகின்றனர்: தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா
திமுக, அதிமுக இரு கட்சிகளும் சேர்ந்து தவெக ஆட்சி வரக் கூடாது என திட்டம் தீட்டுவதாக தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா குற்றம் சாட்டியது குறித்து...
மு.க. ஸ்டாலின் | விஜய் | எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் சேர்ந்து தவெக ஆட்சி வரக் கூடாது என திட்டம் தீட்டுவதாக தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மதுரை மத்திய தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா பேசியதாவது, "ஒரு நல்லாட்சியைக் கெடுக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கின்றனர். திமுகவை எதிர்த்து எம்ஜிஆரும், ஜெயலலிதாவும் ஆட்சி செய்தனர்.
ஆனால், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை எடப்பாடி பழனிசாமி என்ற திருடரும் திமுக திருடர்களும் கூட்டணி சேர்ந்து இந்த (தவெக) ஆட்சி வரக் கூடாது என திட்டம் தீட்டுகின்றனர்.
எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா இருந்தபோது அதிமுக நன்றாக இருந்தது. ஆனால், 10 முறை தோல்வியடைந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுகவை முகவரி எழுதிவிட்டார்.
எந்தக் கூட்டணியும் இல்லாமல் தவெக ஆட்சியமைத்தோம். ஆனால், திமுகவினர் 35 கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்தனர். அறிவாலயத்துக்கு தண்ணீர் கேன் கொண்டு செல்பவர்களைக்கூட கூட்டணி வைத்துக்கொள்ள அழைத்தனர். எந்தக் கூட்டணியும் வைக்காமல், முதல்வர் விஜய் ஆட்சியமைத்தார்.
ஒருவர் எப்போதும் பூஜ்ஜியத்திலேயே இருப்பார். அவரின் வாக்குகளை எண்ணினார்களா என்பதுகூட தெரியவில்லை. நாம் தமிழர் கட்சி என்ற இயக்கத்தை அவர் நடத்தி வருகிறார் (சீமான்). அவர் பொது வேட்பாளர் என்று கூறப்படுகிறது. அவருக்கு அந்தத் தகுதி இருக்கிறதா? நீங்கள் எல்லோரும் இப்போது ஒன்றுசேர்ந்து, நாகரிகமற்ற அரசியலைச் செய்து வருகிறீர்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
DMK and AIADMK are conspiring to prevent a TVK government from coming to power, says MLA Mustafa
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