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திமுகவின் 'பாட்டிலுக்கு ரூ. 10'-ஐ அங்கீகரித்த தவெக அரசு: தமிழிசை விமர்சனம்

திமுக ஆட்சியில் காலி மதுபாட்டிலுக்கு ரூ. 10 வாங்கியதை தவெக அங்கீகரித்து விட்டதாக தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சித்தது குறித்து...

Tamilisai Soundararajan

தமிழிசை சௌந்தரராஜன் - கோப்புப் படம்

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கடந்த திமுக ஆட்சியில் காலி மதுபாட்டிலுக்கு ரூ. 10 வாங்கியதை தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் அங்கீகரித்து விட்டதாக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசியதாவது, "எதை முறைப்படுத்துகிறார்களோ இல்லையோ, டாஸ்மாக்கில் முறைப்படுத்தி விடுகிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் காலி மது பாட்டிலுக்கு ரூ. 10 வாங்கியதாக பாட்டு பாடிய தவெகவினர், இன்று அதனையே அங்கீகரித்து விட்டனர். நியாயப்படுத்தி விட்டார்கள்.

திமுக ஆட்சியில் அநியாயம் என்று சொல்லப்பட்ட பாட்டிலுக்கு ரூ. 10, இன்று நியாயப்படுத்தப்பட்டு விட்டது. இது மிகவும் தவறு. எந்தத் துறையில் கவனம் செலுத்துகிறார்களோ இல்லையோ, டாஸ்மாக் துறையில் கவனம் செலுத்தி விடுகின்றனர்.

போதைதான் அத்தனை குற்றங்களுக்கும் காரணமாக அமைகிறது. குழந்தைகள் தாக்கப்படுவதற்கும் கடத்தப்படுவதற்கும் போதைதான் காரணம்.

திமுகவிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறோம் என தவெகவால் சொல்ல முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.

டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மது பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக மதுபானங்களின் நிர்ணய விலையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக ரூ. 10 வசூலிக்கப்படும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்மூலம், நவம்பர் 1 முதல் டாஸ்மாக் கடைகளில் அந்தந்த மதுபானங்களின் எம்ஆர்பி (MRP Rate) விலையுடன் பாட்டிலின் விலை ரூ. 10 சேர்க்கப்படும்.

Summary

BJP leader Tamilisai Soundararajan criticizes TVK for seemingly endorsing the practice prevalent during the DMK regime of charging Rs 10 for an empty liquor bottle

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