பிரதமர் மோடி நாளை உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசாவுக்குப் பயணம்!
உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசாவில் பிரதமர் மோடி பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளை தொடங்கிவைக்கிறார்.
பிரதமர் மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை (அக். 25) உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசாவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.
காலை 11 மணியளவில், வாரணாசியில் உள்ள அரவிந்த் லிமிடெட்டின் புதிய ஆடை உற்பத்தி ஆலையைப் பிரதமர் திறந்து வைப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து, மதியம் சுமார் 1 மணியளவில் நமோ காட்டில் இந்திய விமானப்படையின் வானூர்தி சாகசக் காட்சிகளைக் காண்பார், மேலும் புவனேஸ்வரில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரவு மையம் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்புப் பயிற்சி நிறுவனத்தையும் திறந்து வைப்பார்.
இந்த ஆடை உற்பத்தி ஆலை, இந்தியாவின் ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்திச் சூழலமைப்பை வலுப்படுத்தி, அப்பகுதியில் தொழில்துறை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.
நவீன உற்பத்தி முறைகளில் கவனம் செலுத்தும் இந்த ஆலை, குறிப்பாகப் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, பிராந்தியத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிக்கும்.
உலகளாவிய வாடிக்கையாளர் தளத்தைக் கொண்டிருப்பதால், வாரணாசியில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்கள் சர்வதேச சந்தைகளைச் சென்றடையவும் இது வழிவகுக்கும்.
அதன்பிறகு, மோடி ஒடிசாவுக்குச் செல்வார். அங்கு மாலை 4.45 மணியளவில் புவனேஷ்வரில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரவு மையம் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தைத் திறந்து வைத்து, உரையாற்றுவார். இவ்வாறு பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
PM Modi to visit Uttar Pradesh and Odisha on October 25
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