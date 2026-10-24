The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மருது சகோதரர்களுக்கு வீரவணக்கம்: முதல்வர் விஜய்சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்வு!கனமழை: கோவை குற்றாலம் அருவி மூடல்!கனமழை: நீலகிரியில் 6 தாலுகாக்களில் இன்று (அக். 24) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

பிரதமர் மோடி நாளை உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசாவுக்குப் பயணம்!

உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசாவில் பிரதமர் மோடி பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளை தொடங்கிவைக்கிறார்.

PM Modi

பிரதமர் மோடி

Updated On :

பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை (அக். 25) உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசாவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். 

காலை 11 மணியளவில், வாரணாசியில் உள்ள அரவிந்த் லிமிடெட்டின் புதிய ஆடை உற்பத்தி ஆலையைப் பிரதமர் திறந்து வைப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து, மதியம் சுமார் 1 மணியளவில் நமோ காட்டில் இந்திய விமானப்படையின் வானூர்தி சாகசக் காட்சிகளைக் காண்பார், மேலும் புவனேஸ்வரில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரவு மையம் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்புப் பயிற்சி நிறுவனத்தையும் திறந்து வைப்பார். 

இந்த ஆடை உற்பத்தி ஆலை, இந்தியாவின் ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்திச் சூழலமைப்பை வலுப்படுத்தி, அப்பகுதியில் தொழில்துறை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். 
நவீன உற்பத்தி முறைகளில் கவனம் செலுத்தும் இந்த ஆலை, குறிப்பாகப் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, பிராந்தியத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிக்கும்.

உலகளாவிய வாடிக்கையாளர் தளத்தைக் கொண்டிருப்பதால், வாரணாசியில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்கள் சர்வதேச சந்தைகளைச் சென்றடையவும் இது வழிவகுக்கும்.

அதன்பிறகு, மோடி ஒடிசாவுக்குச் செல்வார். அங்கு மாலை 4.45 மணியளவில் புவனேஷ்வரில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரவு மையம் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தைத் திறந்து வைத்து, உரையாற்றுவார். இவ்வாறு பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

PM Modi to visit Uttar Pradesh and Odisha on October 25

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உத்தரப் பிரதேசம்: பதோகி மாவட்டத்துக்கு துறவி ரவிதாஸ் பெயர்!

உத்தரப் பிரதேசம்: பதோகி மாவட்டத்துக்கு துறவி ரவிதாஸ் பெயர்!

கோட்டை வடிவில் வேலூர் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம்: விரைவில் பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார்!

கோட்டை வடிவில் வேலூர் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம்: விரைவில் பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார்!

உத்தரப் பிரதேசம்: ஏ.சி. பேருந்து தீப்பிடித்து 9 போ் உயிரிழப்பு; ஓட்டுநரின் அலட்சியத்தால் விபரீதம்

உத்தரப் பிரதேசம்: ஏ.சி. பேருந்து தீப்பிடித்து 9 போ் உயிரிழப்பு; ஓட்டுநரின் அலட்சியத்தால் விபரீதம்

உ.பி., ம.பி., பிகார், ராஜஸ்தான் ஆண்களுக்கு வேலை இல்லை: பெங்களூரு சிஇஓ பதிவு வைரல்!

உ.பி., ம.பி., பிகார், ராஜஸ்தான் ஆண்களுக்கு வேலை இல்லை: பெங்களூரு சிஇஓ பதிவு வைரல்!

விடியோக்கள்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!