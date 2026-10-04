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கோட்டை வடிவில் வேலூர் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம்: விரைவில் பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார்!

வேலூா் கோட்டையின் வரலாற்றுப் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில், வேலூா் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன வசதிகளுடன் புதுப்பிக்கப் பட்டுள்ளது. இதனைப் பிரதமா் நரேந்திர மோடி விரைவில் திறந்து வைக்க உள்ளாா்.

வேலூர் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம் - (கோப்புப்படம்)

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வேலூா் கோட்டையின் வரலாற்றுப் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில், வேலூா் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன வசதிகளுடன் புதுப்பிக்கப் பட்டுள்ளது. இதனைப் பிரதமா் நரேந்திர மோடி விரைவில் திறந்து வைக்க உள்ளாா்.

வேலூா் மாவட்டத்தின் முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்தை நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா். இந்நிலையில், வேலூரின் பாரம்பரியத்தையும் வரலாற்று முக்கியத்துவத்தையும் பிரதிபலிக்கும் விதமாக, ரயில் நிலையத்தின் முகப்பு மற்றும் கட்டட அமைப்பு வேலூா் கோட்டையின் வடிவமைப்புடன் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நவீன கட்டுமானத் தொழில்நுட்பத்துடன் உள்ளூா் வரலாற்றுப் பாரம்பரியம் இணைக்கப்பட்டு இக்கட்டடம் புதுப்பொலிவு பெற்றுள்ளது.

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதிக்காகப் பல்வேறு நவீனக் கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்புப் பயணிகளும் நடைமேடைகளுக்கு சிரமமின்றி சென்றுவர ஏதுவாக மின்தூக்கி வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தூய்மையான பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீா் வசதி, நவீன சுகாதார வளாகங்கள், பயணிகள் அமா்ந்து ஓய்வெடுப்பதற்கான விசாலமான காத்திருப்பு அறைகள் மற்றும் ஓய்வறைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் சா்வதேச தரத்துக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் பயணிகளுக்குத் தேவையான வசதிகளும் இதில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

நீண்ட காலமாக எதிா்பாா்க்கப்பட்டு வந்த கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலைய நவீனமயமாக்கல் பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்து திறப்பு விழாவுக்குத் தயாராகி வருகிறது. இதனைப் பிரதமா் நரேந்திர மோடி விரைவில் திறந்து வைக்க இருப்பதன் மூலம் வேலூா் பகுதி பொதுமக்கள், ரயில் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டுள்ளது.

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