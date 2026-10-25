வேலைவாய்ப்பில் கன்னடர்களை புறக்கணித்தால் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்: டி.கே. சிவகுமார்
தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளில் கன்னடர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டால் மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் - கோப்புப் படம் | ANI
தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளில் கன்னடர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டால் மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
கன்னட மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் கண்ணியம் தொடர்பான விஷயங்களில் அரசு எந்தவித சமரசமும் செய்யாது என கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் சமூக ஊடகப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அவரது பதிவில், “பெங்களூருவில் உள்ள ஐடி நிறுவனங்களில் கன்னடர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுவதாக வரும் புகார்கள் வருத்தமளிக்கிறது. கன்னட மொழியை தாய்மொழியாகப் பேசுபவர்கள் ஓரங்கட்டப்படும் பிரச்சினைகளை அரசு தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டுள்ளது.
கர்நாடகத்தில் கன்னடர்களுக்கே முன்னுரிமை. கன்னடர்களின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் வாய்ப்புகள் புறக்கணிக்கப்படுவதை எந்தக் காரணத்திற்காகவும் அரசு அனுமதிக்காது.
பெங்களூருவை இந்தியாவின் தொழில்நுட்பத் தலைநகராக உலகம் காண்கிறது. எங்கள் கன்னடர்களின் திறமைகள் மற்றும் ஆற்றல்களில் நாங்கள் என்றும் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.
தனியார் நிறுவனம் ஏதேனும் கன்னடர்களை வேண்டுமென்றே புறக்கணிப்பது கண்டறியப்பட்டால் அரசு அதுதொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்.
கன்னடர்களின் குரலாக, அவர்களின் உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
Government will take action if Kannadigas are ignored in employment: D.K. Sivakumar
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