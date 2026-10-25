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விமான கண்காட்சி: லக்னௌவிற்குத் திருப்பி விடப்பட்ட 2 இண்டிகோ விமானங்கள்!

வாரணாசி சென்றடைய வேண்டிய இரண்டு இண்டிகோ விமானங்கள் லக்னௌவிற்கு திருப்பி விடப்பட்டது பற்றி...

Two Varanasi-bound IndiGo flights diverted to Lucknow due to air show

இண்டிகோ - ANI

Updated On :

வாரணாசி சென்றடைய வேண்டிய இரண்டு இண்டிகோ விமானங்கள் விமான காட்சி காரணமாக லக்னௌவிற்கு திருப்பி விடப்பட்டன.

இதன்படி தலைநகர் தில்லி மற்றும் ஹைதராபாத்திலிருந்து வாரணாசி சென்ற விமானங்கள் இரண்டும் திருப்பி விடப்பட்டுள்ளதாக சௌத்ரி சரண் சிங் சர்வதேச விமான நிலையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தில்லியிலிருந்து வந்த விமானம் காலை 10.14 மணிக்கும், ஹைதராபாத்திலிருந்து வந்த விமானம் காலை 10.19 மணிக்கும் லக்னௌவில் தரையிறங்கின. இரண்டு விமானங்களும் லக்னௌ விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கின என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய விமானப் படையின் 94ஆவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு வாரணாசியில் உள்ள நமோ காட் பகுதியில் இந்திய விமானப் படை தின விமான காட்சி-2026 நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மூன்று நாள்கள் நடைபெறவிருந்த இந்த விமான காட்சி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

இருப்பினும், மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சட்டமேலவைத் தேர்தல் காரணமாக வெள்ளிக்கிழமை எந்தக் காட்சியும் நடைபெறவில்லை.

Summary

Two IndiGo flights scheduled to arrive at Varanasi on Sunday were diverted to Lucknow due to the air show in Varanasi.

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