தேவேகௌடா குடும்பத்தை ஒழிக்க ரூ.600 கோடி சதித்திட்டம்! சிவகுமார் மீது குமாரசாமி நேரடி குற்றச்சாட்டு
தேவேகௌடா குடும்பத்தை ஒழிக்க ரூ.600 கோடியில் சதித்திட்டம் தீட்டியதாக முதல்வர் சிவகுமார் மீது குமாரசாமி குற்றச்சாட்டு வைத்திருப்பது குறித்து..
கர்நாடக அரசியல் தலைவர்கள்
முன்னாள் பிரதமர் எச்.டி. தேவேகௌடாவின் குடும்பத்தை அரசியல் ரீதியாக ஒழித்துக்கட்ட, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் 600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு திட்டத்தை தீட்டியதாக மத்திய அமைச்சரும் ஜனதா தளம் (மதச்சார்பற்ற) கட்சித் தலைவருமான எச்.டி. குமாரசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
கர்நாடக முதல்வர் மீது, குமாரசாமி இவ்வாறு நேரடியாகவே குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருப்பதன் மூலம், மாநிலத்தில் இருந்துவரும் ரகசிய நடவடிக்கை தொடர்பான அரசியல் குற்றச்சாட்டுகள் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.
ஒரு அரசியல் குடும்பத்தை முற்றிலும் ஒழித்துக்கட்டும் நோக்கத்தில் 600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ஒன்று போடப்பட்டதாக வரும் செய்திகள் குறித்து கேட்டதற்கு பதிலளித்த குமாரசாமி, தேவே கௌடாவின் குடும்பத்தை இலக்காகக் கொண்ட தொடர் சதித்திட்டங்களுக்குப் பின்னால் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் உள்ளார். இந்த ஒப்பந்தம், அதுபோன்ற ஒரு சதி திட்டம்தான்.
குமாரசாமி கூறியதாவது, எங்கள் குடும்பத்தை ஒழித்துக்கட்ட உத்தரவிட்டது தற்போதைய முதல்வர்தான். எங்கள் குடும்பத்தை அழித்தொழிக்க அவர் பல சதித்திட்டங்களைத் தீட்டியுள்ளார். அதில் ஒன்றுதான் 600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சுபாரி எனப்படும் கூலிப்படை வைத்து கொலை செய்யும் ஒப்பந்த திட்டம். இந்தச் சதித்திட்டத்திற்கு சிவகுமாரே காரணம் என்றும் அவர் நேரடியாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
ஆனால் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் விசாரணையில் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. மேலும், இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மெய்ப்பிக்கும் எந்தவொரு புலனாய்வு முடிவுகளும், இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் கிடைக்கவில்லை. எனினும் இது தொடர்பாக கர்நாடக அரசியலில், கடும் மோதல் வெடித்துள்ளது.
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