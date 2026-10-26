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தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றது அர்னாப்!

வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ’அர்னாப்’ புயல் தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அர்னாப் புயல்

Updated On :

வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ’அர்னாப்’ புயல் தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று, நேற்று (25-10-26) 11.30 மணி அளவில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலவியது.

இது மேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை (26.10.2026) 05.30 மணி அளவில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக (அர்னாப்) வலுப்பெற்றது.

இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று நள்ளிரவுக்குள் மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாகவும், நாளை (27-10-26) மிக தீவிர புயலாக அதே பகுதிகளில் வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்திருந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, அர்னாப் புயல் தற்போது தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அர்னாப் புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதிகளில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே அக். 27 அன்று மிக தீவிர புயலாக மாறி கரையை கடக்கக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், மணிக்கு 140 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Arnab has intensified into a severe cyclonic storm

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