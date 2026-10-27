காங்கிரஸுக்கு அடுத்த தோ்தல்களில் மோசமான தோல்விகள் காத்திருக்கின்றன: தில்லி முதல்வா்
வரும் தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி மிக மோசமான தோல்விகளைச் சந்திக்கும் என தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறியது குறித்து...
ரேகா குப்தா
பிரதமா் நரேந்திர மோடி குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேவுக்கு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா திங்கள்கிழமை கண்டனம் தெரிவித்தாா். வரும் தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி மிக மோசமான தோல்விகளைச் சந்திக்கும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
பாட்னாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காா்கே பேசியது குறித்துக் கேட்கப்பட்டபோது, தொடா்ந்து தோ்தல் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருவதாலும் மக்களின் ஆதரவை இழந்ததாலும் விரக்தியடைந்துள்ள காங்கிரஸ் தலைவா்கள், நாகரிகமற்ற பேச்சு மற்றும் நடத்தையின் எல்லைகளைத் தாண்டிவிட்டதாக ரேகா குப்தா செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தாா்.
அவா் மேலும் கூறியதாவது: காங்கிரஸ் தலைவா்களின் முகபாவங்களிலும் பேச்சிலும் அவா்களது விரக்தி வெளிப்படுகிறது. பிரதமரின் மறைந்த பெற்றோரைக்கூட விட்டுவைக்காமல் அவதூறாகப் பேசுகின்றனா்.
மக்களவைத் தோ்தல்களில் பிரதமா் மோடிக்கும், பல்வேறு மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் பாஜகவுக்கும் மக்கள் அமோக ஆதரவு அளித்துள்ளனா். மோடி தலைமையில் தொடங்கப்பட்ட வளா்ச்சித் திட்டங்களையும் மக்கள் வரவேற்றுள்ளனா்.
காங்கிரஸ் தலைவா்களின் அவதூறுப் பேச்சுகளால் எந்தப் பயனும் ஏற்படாது. பிரதமா் மோடியை மக்கள் நேசிக்கின்றனா். அவரைப் பற்றி அவதூறாகப் பேசுவதன் மூலம் மக்களின் மனங்களில் இருந்து அவரை அகற்றிவிட முடியாது.
காங்கிரஸ் தலைவா்களின் தவறான நடத்தையை மக்கள் கவனித்து வருகின்றனா். அதை ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டாா்கள். அவா்களின் பேச்சுகள் மக்களின் மனங்களில் பதிந்துள்ளன. இதனால், வரும் தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் மேலும் மோசமான தோல்விகளைச் சந்திக்கும் என்றாா் ரேகா குப்தா.
பிகாா் மாநிலத்தின் முதல் முதல்வரான ஸ்ரீகிருஷ்ண சிங்கின் 139-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காா்கே பேசினாா். அப்போது, எஸ்ஐஆா் பணியில் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டவா்களை காங்கிரஸ் சிறைக்கு அனுப்பும் என்று அவா் தெரிவித்தாா்.
அப்போது பாா்வையாளா்களில் ஒருவா் குறுக்கிட்டு, ‘மோடி எங்கும் போக மாட்டாா்’ என்று குரல் எழுப்பினாா். அதற்குப் பதிலளித்த காா்கே, ‘மோடியின் தந்தைகூட போவாா்’ என்று மேடையிலிருந்து கூறினாா்.
காா்கே பிரதமரை அவமதித்ததாகக் கூறி, திங்கள்கிழமை பாஜகவினா் பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனா். இதற்கிடையே, பாஜக தலைவா்களும் கடந்த காலங்களில் அவதூறான வாா்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறி, காங்கிரஸ் தலைவா்கள் காா்கேவின் பேச்சை நியாயப்படுத்தி வருகின்றனா்.
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