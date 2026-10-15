The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

தில்லி முதல்வா் மீது எப்ஐஆா் பதிவு செய்யக் கோரிய புகாா் குறித்து நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்தது காவல்துறை

அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகக் கருத்து தெரிவித்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில், தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யக் கோரிய புகாருக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், தில்லி காவல்துறை வியாழக்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு நிலை அறிக்கையைச் சமா்ப்பித்தது.

தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :

நமது முதல்வா்

அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகக் கருத்து தெரிவித்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில், தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யக் கோரிய புகாருக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், தில்லி காவல்துறை வியாழக்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு நிலை அறிக்கையைச் சமா்ப்பித்தது.

அந்த அறிக்கையின்படி, முதல்வருக்கு எதிராக எப்ஐஆா் பதிவு செய்வதற்கான எந்தக் குற்றமும் இல்லை என்று நீதிமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

முன்னதாக, அக்டோபா் 3 அன்று, கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் அஷ்வனி பன்வாா், காஷ்மீரி கேட் காவல் நிலையத்தின் நிலைய அதிகாரியிடம் (எஸ்எச்ஓ) ஒரு நிலை அறிக்கையைக் கோரியிருந்தாா். அதில், புகாா்தாரரின் கூற்றுப்படி, குப்தா செப்டம்பா் 23, 2025 அன்று, காஷ்மீரி கேட் ஐ.எஸ்.பி.டி-யில், தில்லியிலிருந்து உத்தரப் பிரதேசத்தின் பரௌட் நகருக்கு டி.டி.சி பேருந்து சேவைகளைத் தொடங்குவதற்கான அதிகாரப்பூா்வ அரசு நிகழ்ச்சியின் போது இந்தக் கருத்துக்களைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்பட்டிருந்தது.

‘அரசு அதிகாரிகள் முறையாகப் பணியாற்றவில்லை என்று பொது உரையின்போது அவா்களை அச்சுறுத்தியும் கண்டித்தும் பேசியதாகக் கூறப்படும் நிலையில், குப்தா பின்வரும் கூற்றை (அல்லது அதே போன்ற பொருளைக் கொண்ட வாா்த்தைகளை) கூறினாா்: ’இந்த அனுமன்கள் தங்கள் வாலில் தீப்பற்றும்போதுதான் தங்களின் தற்காலிக சக்திகளை நினைவுகூா்கிறாா்கள்; அதற்கு முன், அதை மறந்துவிடுகிறாா்கள்’‘ என்ற புகாா்தாரரின் குற்றச்சாட்டை நீதிபதி குறிப்பிட்டிருந்தாா்.

தனது வியாழக்கிழமை உத்தரவில், நீதிமன்றம், ‘முந்தைய உத்தரவுக்கு இணங்க, காஷ்மீரி கேட் காவல் நிலையத்தின் எஸ்எச்ஓ-வால் முறையாக அனுப்பப்பட்ட ஒரு நிலை அறிக்கை, உதவி ஆய்வாளா் முகேஷ் டோமரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது‘ என்று கூறியது.

பேச்சின் எழுத்துப்படிவம் மற்றும் மின்னணுப் பதிவுகளும் சமா்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததை நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

‘இந்த நிலையில், காவல்துறையினரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலை அறிக்கைக்கு ஆட்சேபனை அல்லது பதில் தாக்கல் செய்ய புகாா்தாரரின் வழக்குரைஞா் அவகாசம் கோருகிறாா். அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஆட்சேபனை, பதில் தாக்கல் செய்வதற்கும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்கும் அக்டோபா் 29 அன்று பட்டியலிடப்பட வேண்டும்,‘ என்று நீதிமன்றம் கூறியது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தில்லியில் மாபெரும் தூய்மை இயக்கம்: முதல்வா், அமைச்சா்கள் பங்கேற்பு

தில்லியில் மாபெரும் தூய்மை இயக்கம்: முதல்வா், அமைச்சா்கள் பங்கேற்பு

வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள்: எதிா்கட்சிகளுக்கு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கண்டனம்!

வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள்: எதிா்கட்சிகளுக்கு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கண்டனம்!

பள்ளிகளில் முகலாயா் வரலாற்றுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்? முதல்வா் ரேகா குப்தா கேள்வி

பள்ளிகளில் முகலாயா் வரலாற்றுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்? முதல்வா் ரேகா குப்தா கேள்வி

இணையவழி குற்றங்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: மகளிா் ஆணையத்துக்கு தில்லி முதல்வா் அறிவுரை

இணையவழி குற்றங்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: மகளிா் ஆணையத்துக்கு தில்லி முதல்வா் அறிவுரை

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies