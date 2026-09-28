வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள்: எதிா்கட்சிகளுக்கு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கண்டனம்!
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ‘வாக்குத் திருட்டு‘ குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்பாக எதிா்க்கட்சிகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்ததுடன் மக்களை தவறாக வழிநடத்தும் நோக்கில் சூழ்நிலைகளை உருவாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டினா்.
ரேகா குப்தா
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘வாக்கு திருட்டு‘ குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்பாக எதிா்க்கட்சிகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்ததுடன் மக்களை தவறாக வழிநடத்தும் நோக்கில் சூழ்நிலைகளை உருவாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டினா்.
ஜன் சேவா சதனில் நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் பேசியதாவது: ஒரு செய்தி அறிக்கையின் அடிப்படையில்‘ தோ்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதற்கான அடிப்படை என்ன? மேலும் தோ்தல் ஆணையமே ‘இந்த விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தி அதன் செயல்முறையை விளக்கியுள்ளது. எதிா்க்கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்த மாநிலங்களில் தோ்தல் நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் காணப்பட்டதா?
படிவம் 6-ல் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் (எஸ். ஐ. ஆா்) கீழ் படிவம் 6 உடன் ஒரு தனி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை விசாரணை, இரண்டு தோ்தல் ஆணையா்களும் படிவம் 6 இல் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை ‘சட்டவிரோதமானது‘ மற்றும் ‘அங்கீகரிக்கப்படாதது‘ என்று அழைத்ததாகக் கூறியுள்ளது, ஏனெனில் திருத்தப்பட்ட படிவம் 2000 களின் முற்பகுதியில் நடைபெற்ற கடைசி எஸ். ஐ. ஆரின் போது விண்ணப்பதாரரின் அல்லது அவா்களின் பெற்றோரின் பெயா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்ததா என்பது பற்றிய தகவல்களைக் கோரியது. வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து பெரிய அளவில் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில், மக்கள் வேறு இடத்திற்கு மாறியபோது அல்லது இறந்தபோது பெயா்கள் நீக்கப்பட்டது.
இடம்பெயா்ந்தவா்கள், உயிருடன் இல்லாதவா்கள்-அத்தகையவா்களுக்கு வாக்களிப்பீா்களா? அப்படித்தான் அத்தகைய பெயா்கள் அகற்றப்படுகின்றன.
வாக்காளா் பட்டியலை புதுப்பிப்பது ‘வாக்கு திருட்டு‘ என்று சித்தரிக்கப்படக் கூடாது . தோ்தல் ஆணையம் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. தோ்தல் ஆணையம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றாா் ரேகா குப்தா.
எஸ். ஐ. ஆா் செயல்முறையை தோ்தல் ஆணையம் கையாள்வதற்கு இரண்டு தோ்தல் ஆணையா்கள் 10 மாத காலப்பகுதியில் குறைந்தது 14 முறையாவது முறையாக ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாக ஆங்கி பத்திரிகையின் சமீபத்திய விசாரணையில் கூறப்பட்டதை அடுத்து, தலைமை தோ்தல் ஆணையா் (சி. இ. சி) கியானேஷ் குமாா் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற காங்கிரஸ் மற்றும் பல கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளின் கோரிக்கையைத் தொடா்ந்து தில்லி முதல்வரின் கருத்துக்கள் வந்துள்ளன.
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