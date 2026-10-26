கால்நடை தங்குமிடம் இடிப்பு விவகாரத்தில் தில்லி மாநகராட்சியின் இளநிலைப் பொறியாளா் பணியிடை நீக்கம்
நிஜாம்பூா் கிராமத்தில் கட்டப்பட்டு வந்த விலங்குகள் தங்குமிடம் இடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தவும், பொறுப்பானவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யவும் முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டதை அடுத்து தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி) அதன் அவுட்டா் நாா்த் மண்டலத்தைச் சோ்ந்த இளநிலைப் பொறியாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது.
பணியிடை நீக்கம்
நிஜாம்பூா் கிராமத்தில் கட்டப்பட்டு வந்த விலங்குகள் தங்குமிடம் இடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தவும், பொறுப்பானவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யவும் முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டதை அடுத்து தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி) திங்கள்கிழமை அதன் அவுட்டா் நாா்த் மண்டலத்தைச் சோ்ந்த இளநிலைப் பொறியாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது.
விலங்குகள் நல ஆா்வலா் ஜாக்ரிதி மிஸ்ராவை முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா சந்தித்த மறுநாளே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காயமடைந்த, கைவிடப்பட்ட மற்றும் முடங்கிய விலங்குகளுக்காக நிஜாம்பூா் கிராமத்தில் தங்குமிடம் கட்டி வந்தாா் மிஸ்ரா. எந்த முன் எழுத்துப்பூா்வ அறிவிப்பும் இல்லாமல் அமைப்பு இடிக்கப்பட்டதாக மிஸ்ரா குற்றம் சாட்டியுள்ளாா். தனது சொந்த நிதி மற்றும் பொது நன்கொடைகள் மூலம் சுமாா் ரூ.70 லட்சம் செலவிட்டதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா். இந்த சா்ச்சைக்குப் பிறகு, ஜூனியா் என்ஜினியரின் நடத்தை குறித்து விசாரணை உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும், இடிப்பிற்குப் பொறுப்பானவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருந்தாா்.
அவுட்டா் நாா்த் மண்டலத்தின் கட்டடத் துறையில் பணியாற்றும் இளநிலைப் பொறியாளரை விகாஸ் குமாா் குப்தாவுக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதால், அவரை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்வதாக ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவுட்டா் நாா்த் மண்டல துணை ஆணையா் வெளியிட்ட ஆணையில் கூறியிருப்பதாவது: விகாஸ் குப்தாவுக்கு விதிகளின்படி வாழ்வாதாரப் படி வழங்கப்படும் என்றும், பணியிடை நீக்க காலத்தில் அனுமதியின்றி பணியிடத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடிமக்களைத் துன்புறுத்துவதையோ அல்லது அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதையோ எங்கள் அரசு பொறுத்துக்கொள்ளாது. குற்றவாளிகள் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கையை எதிா்கொள்வாா்கள்,” என்று முதல்வா். கூறியிருந்தாா். முதல்வா் நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.5 லட்சம் நிதி உதவி அறிவிக்கப்பட்டதோடு, விலங்குகள் தங்குமிடத்தை அமைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் மிஸ்ராவுக்கு உதவ வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டது. ஸ்ட்ரீட் வோ்ல்ட்ஸ் டிரஸ்ட் அமைப்பை நடத்தி வரும் மிஸ்ரா, உள்ளூா் அரசியல் வட்டாரங்களுடன் தொடா்புடைய நபா்கள் தன்னிடம் பணம் கேட்டதாகவும், அதை மறுத்ததால் இடிப்பு நடந்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா். இளநிலைப் பொறியாளா் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அல்லது அமைப்பு ஏன் இடிக்கப்பட்டது என்பது குறித்த விவரங்கள் பணிநீக்க ஆணையில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
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