உ.பி. உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் பணிகள் தொடக்கம்!
உ.பி. உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் பணிகள் தொடங்கப்பட்டது பற்றி...
தேர்தல் ஆணையர்கள்... - X / ECI
உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் முன்னேற்பாட்டு பணிகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர் மற்றும் கோவா உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள் அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெறவுள்ளன.
இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகளை 5 மாநிலங்களிலும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியுள்ளது.
5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் பணிகளுடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்வது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை சம்பந்தப்பட்ட தலைமைச் செயலர்களுக்கும், தலைமைத் தேர்தல் அலுவலர்களுக்கும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பியுள்ளது.
5 மாநிலங்களிலும் சொந்த மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் மாவட்ட நிர்வாகம், காவல், போக்குவரத்து, மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறைகளின் அதிகாரிகள் வேறு மாவட்டங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் குறிப்பிட்ட ஒரு மாவட்டத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் பணியிலுள்ள அதிகாரிகளையும் இடமாற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறையைப் பொறுத்தவரை உதவி ஆய்வாளர் வரையிலுள்ள அதிகாரிகள் சொந்த ஊரில் பணிபுரிபவராக இருப்பின், அவர்களை இடமாற்றம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், மேற்கூறிய அறிவுறுத்தல்கள் கீழ் யாரையேனும் இடமாற்றம் செய்வதில் பிரச்னை இருப்பின், அதற்கான காரணத்தை குறிப்பிட்டு பரிந்துரை வழங்கலாம், அதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றி, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நவ. 30 ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Summary
Elections in 5 states, including U.P.! Election Commission begins preparations!
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