The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி சென்ற எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தம்! சாலையில் அமர்ந்து தர்னா!கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ஹர்மன்பிரீத் கவுர் விலகல்! ‘முதுகில் குத்தும் தவெக அரசுக்கு செவிலியர்கள்தான் இரையா?’ - முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைவுசெவிலியர்களின் போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ்மதுராந்தகம்: வாக்குச்சாவடியில் இயந்திரத்தில் பழுது - வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்

தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி சென்ற எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தம்! சாலையில் அமர்ந்து தர்னா!

தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி சென்ற எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது பற்றி...

INDIA MP

தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி சென்ற எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தம் - PTI

Published On :

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அலுவலகம் நோக்கி பேரணியாகச் சென்ற எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பாதி வழியிலேயே துணை ராணுவப் படையால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளில் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டுமென வலியுறுத்தி நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்க்கட்சிகளும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.

தில்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமை அலுவலகம் நோக்கி, இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் பதாகைகளுடன் இன்று பேரணியாகச் சென்றனர்.

இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற சாலையில் நிதி ஆயோக் மற்றும் ஆகாஷ்வாணி பவனுக்கு இடையேயான சாலையில் உள்ள நிதி ஆயோக் அலுவலகத்தின் முன்பாக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அனைவரும் நாடாளுமன்ற சாலையில் அமர்ந்து தர்னாவில் ஈடுபட்டு வருவதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் எம்பிக்கள் முழக்கம் எழுப்பி வருகின்றன.

இந்த பேரணியில், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சமாஜவாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோரும் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்களின் போராட்டத்தை தொடர்ந்து, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வெளியே துணை ராணுவப் படைகள் குவிக்கப்பட்டு, மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

Summary

MPs heading to the Election Commission stopped! Staged a sit-in protest on the road!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஞானேஷ் குமார் விவகாரம்: தில்லியில் தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணி!

ஞானேஷ் குமார் விவகாரம்: தில்லியில் தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணி!

பாஜகவினர் மட்டுமே நாட்டின் குடிமக்களாக தேர்தல் ஆணையம் கருதுகிறது! அகிலேஷ் யாதவ்

பாஜகவினர் மட்டுமே நாட்டின் குடிமக்களாக தேர்தல் ஆணையம் கருதுகிறது! அகிலேஷ் யாதவ்

புதிதாக திறக்கப்பட்ட பாராபுல்லா கட்டம் 3 சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்!

புதிதாக திறக்கப்பட்ட பாராபுல்லா கட்டம் 3 சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்!

எஸ்ஐஆர் விவகாரம்: ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுக்கு தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்!

எஸ்ஐஆர் விவகாரம்: ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுக்கு தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்!

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!