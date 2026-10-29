இன்று விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது ‘ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 18’
இந்தியாவின் என்விஎஸ்-03 வழிகாட்டி செயற்கைக்கோளுடன் ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப் 18 ராக்கெட் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) இரவு 11.51 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது.
ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஏவப்படவுள்ள ஜிஎஸ்எல்வி -எஃப் 18 புவி நிலை செயற்கைக்கோள்.
இந்தியாவின் என்விஎஸ்-03 வழிகாட்டி செயற்கைக்கோளுடன் ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப் 18 ராக்கெட் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) இரவு 11.51 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது.
அதற்கான இறுதிக் கட்டப் பணிகள் நிறைவடைந்து கவுன்ட் டவுன் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு தொடங்கியது.
ராக்கெட்டின் ஆயத்த நிலைகள் அனைத்தும் சரியாக இருப்பதாகவும், திட்டமிட்டபடி ஏவுதல் நடைபெறும் என்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.
ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் விண்வெளி மையத்தின் 2-ஆவது ஏவுதளத்தில் இருந்து இரவு 11.51 மணிக்கு ஏவப்படும், ‘ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப் 18’ ராக்கெட், சுமாா் 50 மீட்டா் உயரமும் 420 டன் எடையும், மூன்று நிலைகளையும் கொண்டது.
என்விஎஸ்-03 செயற்கைக்கோளைப் பொருத்தவரை 2,250 கிலோ எடையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ‘நேவிக்’ எனப்படும் இந்தியாவின் வழிகாட்டல் அமைப்பின் சேவைகளை தங்கு தடையின்றி மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்தச் செயற்கைக்கோளானது, புவி ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது.
பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கான துல்லியமான வழிகாட்டல் மற்றும் நேர சேவைகளை இந்த செயற்கைக்கோள் வழங்கும். உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அணு கடிகாரம் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
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