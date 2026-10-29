இரண்டு சகோதரிகள் குழந்தைகளுடன் வெவ்வேறு கிணறுகளில் குதித்து தற்கொலை! 6 பேர் பலி
இரண்டு சகோதரிகள் குழந்தைகளுடன் வெவ்வேறு கிணறுகளில் குதித்து தற்கொலை செய்த சம்பவத்தில் 6 பேர் பலியாகினர்.
மத்திய பிரதேச மாநிலம் பகுதியில், இரண்டு சகோதரிகள் தங்களது குழந்தைகளுடன் வெவ்வேறு கிணறுகளில் குதித்துத் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். இதில் ஒரு சகோதரி கர்ப்பிணியாக இருக்கும் நிலையில் 6 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.
சிஷ்புரி மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அஞ்லி (35), தன்னுடைய 6 வயது மகனுடன் குர்கான் கிராமத்தில் உள்ள கிணற்றில் குதித்துத் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனார். அவரது அக்கா சீதா (40) தன்னுடைய மூன்று குழந்தைகளுடன் கோங்கார் கிராமத்தில் உள்ள கிணற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.
இவ்விரு சம்பவங்களும் வெவ்வேறு இடத்தில் நடந்திருந்தாலும், இறந்தவர்கள் சகோதரிகள் என்பதும், அதில் ஒருவர் கருவுற்றிருந்ததும் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியிருக்கிறது.
கர்ப்பிணியான அஞ்சலி இந்த துயர முடிவை எடுத்தபோது, அவரது மூன்று மகள்களும் அங்கு இருந்துள்ளனர். மூத்த மகள் கிணற்றில் விழுவதிலிருந்து தப்பித்து, தன்னுடைய சகோதரிகளையும் காப்பாற்றிக்கொண்டு வீட்டுக்கு ஓடி வந்து நடந்ததை சொல்லியிருக்கிறார்.
ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் அஞ்சலியின் கணவர் தர்மவீர் சாலை விபத்தில் மரணமடைந்துள்ளார் என்று காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, சீதா தன்னுடைய பிள்ளைகளுடன் விவசாய வேலைக்குச் சென்று வீடு திரும்பவில்லை என்று உறவினர்கள் தேடும்போது, கிணறு அருகே செருப்புகளைப் பார்த்து தேடியபோது அவர்கள் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து உறவினர்கள் கூறுகையில், அஞ்சலி தன்னுடைய தற்கொலை முடிவு குறித்து சீதாவிடம் செல்போனில் கூறியிருப்பார். தன்னுடைய தங்கையின் இந்த துயர முடிவை தாங்க முடியாத சீதாவும் இதுபோன்ற முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
Summary
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].
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