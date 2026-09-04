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இளைஞா்கள் குரலை ஒடுக்கும் அரசு: ராகுல் குற்றச்சாட்டு

இளைஞா்களின் குரலை ஒடுக்கி வரும் மத்திய அரசு, இதற்காக மக்களிடம் ஒருநாள் பதில் அளித்தே தீர வேண்டும் என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தாா்.

rahul gandhi

ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:45 am IST

இளைஞா்களின் குரலை ஒடுக்கி வரும் மத்திய அரசு, இதற்காக மக்களிடம் ஒருநாள் பதில் அளித்தே தீர வேண்டும் என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

பிகாரில் தோ்வு முறைகேட்டை எதிா்த்துப் போராடி காவல் துறையின் தடியடி நடவடிக்கைக்கு உள்ளான மாணவா்கள், இளைஞா்களை ராகுல் காந்தி சந்தித்துப் பேசினாா்.

இது தொடா்பாக ‘எக்ஸ்’ வலைதளத்தில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில், ‘பிகாரில் காவல் துறையினா் தடியடி நடத்தியது மட்டுமல்லாமல், மாணவா்களுக்கு எதிராக ஏ.கே.47 உள்ளிட்ட துப்பாக்கிகளையும் பயன்படுத்தியுள்ளனா்.

இதில் ராணுவத்தில் சேர வேண்டும் என்ற துடிப்புடன் இருந்த மாணவரின் காலில் குண்டு பாய்ந்து அவரது லட்சியம் சிதைந்துள்ளது. இப்படி பல மாணவா்கள் வெவ்வேறு பாதிப்புகளைச் சந்தித்துள்ளனா்.

தங்களுக்கு நியாயமான வாய்ப்புகளைக் கேட்டதைத் தவிர அவா்கள் வேறு என்ன தவறு செய்தாா்கள். தோ்வுகளை நோ்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்த வேண்டும் என்று கோருவது அதில் பங்கேற்பவா்களின் உரிமை.

ஆனால், அரசு தனது பொறுப்புகளைத் தட்டிக்கழித்துவிட்டு இளைஞா்கள், மாணவா்கள் குரலை ஒடுக்கி வருகிறது. இதற்காக நாட்டு மக்களிடம் அரசு ஒருநாள் பதிலளித்தே தீர வேண்டும்’ என்று கூறியுள்ளாா்.

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