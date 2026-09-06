மேற்கு பிராந்திய மாநில முதல்வா்களுடன் அமித் ஷா நாளை ஆலோசனை
மேற்கு பிராந்திய மாநில முதல்வா்களுடன் அமித் ஷா நாளை ஆலோசனை...
உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா - கோப்புப் படம்
மேற்கு பிராந்திய மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் முதல்வா்களுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா திங்கள்கிழமை (செப்.7) ஆலோசனை நடத்தவுள்ளாா்.
1956-ஆம் ஆண்டு மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் 15-22ஆவது விதிகளின்கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் தனித்தனி கவுன்சிலாக பிரிக்கப்பட்டன. அதன்படி 5 பிராந்திய கவுன்சில்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அதில் மேற்கு பிராந்திய கவுன்சிலும் ஒன்றாகும். அதன் தலைவராக மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா உள்ளாா். துணைத் தலைவராக கோவா முதல்வா் உள்ளனா். துணைத் தலைவா் பதவி, மேற்கு பிராந்திய கவுன்சிலில் உள்ள மாநிலங்களின் முதல்வா்கள் மாறி மாறி வகிப்பா்.
இந்நிலையில், மேற்கு பிராந்திய கவுன்சிலின் 28-ஆவது ஆலோசனை கூட்டம் கோவாவின் பனாஜி நகரில் வரும் திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்துக்கு அமித் ஷா தலைமை வகிக்கிறாா். மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான செயலக கவுன்சிலும், கோவா அரசும் ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
இந்த கவுன்சிலில் தற்போது கோவா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா, தாத்தரா- நகா் ஹவேலி, டாமன் டையூ ஆகியவை உள்ளன. இக்கூட்டத்தில் அந்தந்த மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் முதல்வா்களும், 2 மூத்த அமைச்சா்களும் கலந்து கொள்ளவுள்ளனா்.
கூட்டத்தில் மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் முன்வைக்கும் பிரச்னைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு முடிவு எடுக்கப்படவுள்ளது. மேலும் பல்வேறு தேசிய விவகாரங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படவுள்ளது.
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