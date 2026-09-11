The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மீனாட்சி அம்மன் கும்பாபிஷேகம்: சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு!மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் அருகே உள்ள சென்ட்ரல் தியேட்டரில் பயங்கர தீ விபத்து! கும்பகோணம் அருகே விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு காரை நிறுத்தி உதவிய அமைச்சர்! தமிழகம் முழுவதும் 4,500 செவிலியர்கள் விரைவில் நியமனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் கருப்பை வாய் புற்றுநோயைக் கண்டறிய சுய-பரிசோதனைக் கருவி! மீட்சியைத் தக்கவைக்கத் தவறிய இந்திய பங்குச் சந்தை! சரிவில் நிறைவடைந்த சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!!லண்டனிலேயே மிக உயரமான நட்சத்திர விடுதியில் தங்கியிருக்கும் முதல்வர் விஜய்! ஒரு நாள் வாடகை?அரும்புதல்வர்களுள் ஒருவரைத் தமிழ்த்தாய் இழந்துவிட்டாள்!சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு ஸ்டாலின் இரங்கல்!தமிழ்கூறு நல்லுலகிற்கு பேரிழப்பு! சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு முதல்வர் விஜய் இரங்கல்!

குஜராத்தில் ஓராண்டில் 62 சிங்கங்கள் உயிரிழப்பு

குஜராத்தில் கடந்த ஓராண்டில் 62 சிங்கங்கள் பல்வேறு நோய்களால் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Asiatic Lion in Gir national park

சிங்கங்கள் - ANI

Published On :

குஜராத்தில் கடந்த ஓராண்டில் 62 சிங்கங்கள் பல்வேறு நோய்களால் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.

குஜராத் சட்டப்பேரவையில் இதுகுறித்து காங்கிரஸ் உறுப்பினா் சைலேஷ் பாா்மா் கேள்வியெழுப்பியிருந்தாா். இதற்கு மாநில வன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் அா்ஜுன் மோத்வாடியா, அரசிடம் உள்ள புள்ளி விவரங்களுடன் எழுத்துபூா்வமாக பதிலைத் தாக்கல் செய்தாா். அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:

குஜராத்தில் கடந்த ஓராண்டில் 62 சிங்கங்கள் உயிரிழந்துள்ளன. அதில் 17 ஆண் சிங்கங்கள், 17 பெண் சிங்கங்கள் மற்றும் 28 குட்டி சிங்கங்கள் ஆகும்.

62 சிங்கங்களும் நோய்கள் காரணமாகவே உயிரிழந்துள்ளன. அந்த நோய்களில் செப்டிசிமியா, நிமோனியா, அனீமியா, சிறுநீரக கோளாறு, பக்கவாதம் உள்ளிட்டவை ஆகும். இதேபோல் அா்த்ரைடிஸ் உள்ளிட்ட நோய்களும் தாக்கியுள்ளன. சிங்கங்கள் உயிரிழந்த பிறகு நடத்தப்பட்ட பிரேத பரிசோதனையின் மூலம் இந்த தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

ஆசிய சிங்கங்கள் உயிரிழப்பைக் கட்டுப்படுத்தி அதன் எண்ணிக்கை சீராகப் பராமரிக்கவும், அதற்கு நோய்கள் வராமல் இருக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மாநில அரசால் எடுக்கப்படுகின்றன. சிங்கங்களுக்கு குடல்புழு நீக்கம், உண்ணி அகற்றுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

சிங்கங்கள் மூலம் நோய்கள் பரவாமல் தடுக்கும் நோக்கில், அதன் சரணாலயங்கள் அருகேவுள்ள கிராமங்களில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சிங்கங்களின் ரத்த மாதிரிகளை சேகரித்து, ஆய்வகங்களுக்கு வனத் துறை அனுப்பியுள்ளது.

காயமடைந்த சிங்கங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும், நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிங்கங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் மருத்துவ கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வன உயிரினங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பது உறுதி செய்ய லயன் ஆம்புலன்ஸ் சேவையும் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

குஜராத்தில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் ஆசிய சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதன்படி குஜராத்தில் தற்போது ஆசிய இனத்தை சோ்ந்த 891 சிங்கங்கள் உள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

195 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை

195 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை

மகாராஷ்டிரம்: அரசு மருத்துவமனை தீ விபத்தில் 3 பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு

மகாராஷ்டிரம்: அரசு மருத்துவமனை தீ விபத்தில் 3 பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு

தில்லி உயிரியல் பூங்காவில் வனத்தின் ராஜா - புகைப்படங்கள்

தில்லி உயிரியல் பூங்காவில் வனத்தின் ராஜா - புகைப்படங்கள்

ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை கேஎம்சிஹெச்-இல் இலவச ஆலோசனை

ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை கேஎம்சிஹெச்-இல் இலவச ஆலோசனை

விடியோக்கள்

வெளியானது கல்லா நிக்குறியே பாடல்!

வெளியானது கல்லா நிக்குறியே பாடல்!

சாலமன் பாப்பையா கடந்து வந்த பாதை! | Solomon Pappaiah

சாலமன் பாப்பையா கடந்து வந்த பாதை! | Solomon Pappaiah