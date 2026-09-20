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அவதூறு வழக்கு: ராகுல் காந்திக்கு உ.பி. நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

அவதூறு வழக்கில் ராகுல் காந்திக்கு உத்தர பிரதேசத்தின் ஹத்ராஸில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

ராகுல் காந்தி

ராகுல் காந்தி - படம்: கோப்பிலிருந்து...

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அவதூறு வழக்கில் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்திக்கு உத்தர பிரதேசத்தின் ஹத்ராஸில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பா் மாதம் ஹத்ராஸில் உள்ள பூல்கா்ஹி கிராமத்தில் வசித்து வந்த தலித் சமூகத்தைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டாா். அதன்பிறகு தில்லியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அந்தப் பெண்ணுக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

இந்த குற்றச் சம்பவத்தில் தொடா்புடையதாக பூல்கா்ஹி கிராமத்தைச் சோ்ந்த நால்வா் கைது செய்யப்பட்டனா். இரண்டரை ஆண்டுகள் சிபிஐ விசாரணைக்குப் பின் மூவா் விடுதலை செய்யப்பட்டு ஒருவா் மட்டும் சிறையிலடைக்கப்பட்டாா்.

இந்நிலையில், 2024, டிசம்பா் 12-ஆம் தேதி பூல்கா்ஹி கிராமத்துக்கு வந்த ராகுல் காந்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாக நடமாடுவதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பம் வீட்டுக்குள் அடைபட்டு கிடப்பதாகவும் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, குற்றமற்றவா் என நிரூபிக்கப்பட்டு விடுதலையான மூவரும், ராகுலுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடா்ந்தனா். மேலும், நஷ்ட ஈடாக மூன்று பேருக்கும் தலா ரூ.50 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.1.50 கோடியை ராகுல் காந்தி வழங்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் குறிப்பிட்டனா்.

இந்த வழக்கு தொடா்பாக மனுதாரா்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் முன்னா சிங் புந்திா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: ராகுல் காந்தியிடம் மனுதாரா்கள் ரூ.1.50 கோடி நஷ்ட ஈடு கோரியதை கடந்த முறை நடைபெற்ற விசாரணையின்போது ஹத்ராஸ் சிறப்பு நீதிமன்றம் ஏற்றது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடா்பாக சனிக்கிழமை மீண்டும் விசாரணை நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால் நீதிபதி வராததால் அடுத்தக்கட்ட விசாரணை அக்டோபா் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்திக்கு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது’ என்றாா்.

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