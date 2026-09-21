மதத்தை எதிா்க்கவில்லை; மதத் திணிப்பை எதிா்க்கிறோம்: மாா்க்சிஸ்ட் தலைவா் விளக்கம்
இடதுசாரிகள் மதத்தை எதிா்க்கவில்லை; மதத் திணிப்பை மட்டுமே எதிா்க்கிறோம் என்று மேற்கு வங்க மாநில மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் செயலா் முகமது சலீம் தெரிவித்தாா்.
மேற்கு வங்க மாநில மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் செயலா் முகமது சலீம்.
இடதுசாரிகள் மதத்தை எதிா்க்கவில்லை; மதத் திணிப்பை மட்டுமே எதிா்க்கிறோம் என்று மேற்கு வங்க மாநில மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் செயலா் முகமது சலீம் தெரிவித்தாா்.
மத்திய கொல்கத்தாவின் எஸ்பிளனேடு பகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் இளைஞரணியான டிஒய்எஃப்ஐ சாா்பில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவா் மேலும் பேசியதாவது:
மக்களை மதரீதியாக பிளவுபடுத்தும் சதியில் பாஜக தொடா்ந்து தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. மம்தா பானா்ஜியும் இதேபோன்ற அரசியலைத்தான் மேற்கு வங்கத்தில் நடத்தி வந்தாா். மதத்தை வைத்து அரசியல் ஆதாயம் அடைவதே மம்தாவின் கொள்கையாக இருந்தது.
பாஜக ஒருபடி மேலே சென்று மேற்கு வங்க மக்களின் வாழ்க்கை முறையையே முற்றிலுமாக மாற்ற தீவிரமாகச் செயல்படுகிறது. ஆனால், அது அவ்வளவு எளிதான விஷயமல்ல. மேற்கு வங்க மக்களுக்கு போதிக்க வெளியில் இருந்து வரும் ‘குருநாதா்கள்’ தேவையில்லை. மேற்கு வங்க மக்களுக்கு பாடம் நடத்த வெளிநபா்கள் முயற்சித்தால் அது தவறான முடிவாகவே இருக்கும்.
இடதுசாரிகள் மதத்தை எதிா்க்கவில்லை; மதத் திணிப்பை மட்டுமே எதிா்க்கிறோம். அரசின் பணி என்பது எந்த மதத்துக்கு ஆதரவாகவும் பிரசாரம் செய்வதல்ல. கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், பொது நிா்வாகம், பொருளாதார வளா்ச்சி ஆகியவற்றை உருவாக்குவதே அரசின் பணி. ஆனால், பாஜக நமது சமூகத்தில் பிளவை ஏற்படுத்த முயலுகிறது. மேற்கு வங்கத்தின் வரலாற்றை மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த நாட்டின் வரலாற்றையும் தனக்கு சாதகமாக மாற்ற எழுத பாஜக முயற்சிக்கிறது. மம்தாவும் மேற்கு வங்க வரலாற்றை தனக்கு சாதகமாக மாற்ற முயன்றாா்.
மம்தாவின் வீழ்ச்சி தவிா்க்க முடியாதது. ஏனெனில், அவா் தனது அரசியல் லாபத்துக்காக மதத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்தினாா். இதுபோன்ற தலைவா்கள் அரசியலில் நீடித்து நிற்க முடியாது. மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியுள்ள பாஜக, அடுத்ததாக மாநகராட்சிகளைக் கைப்பற்றி தனது பிடியை மேலும் அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதனை அனுமதிக்கக் கூடாது.
மேற்கு வங்கத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும் என தோ்தலுக்கு முன்பு சுவேந்து அதிகாரி வாக்குறுதி அளித்தாா். இப்போது அவா் முதல்வராகிவிட்ட நிலையில், பள்ளிகளை மூடும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறாா். மேற்கு வங்கத்தில் இடதுசாரிக் கட்சியினா் மீது மட்டும் 85,000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் மக்களுக்காகவும், ஜனநாயகத்துக்காகவும் நடத்திய போராட்டங்கள் காரணமாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள். மக்களுக்கான நமது போராட்டம் தொடரும் என்றாா்.
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