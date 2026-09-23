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மும்பை ஐஐடி மாணவா் தற்கொலை சம்பவம்: சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்த காவல்துறை

மும்பை ஐஐடி கல்வி நிறுவனத்தில் மாணவா் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் தொடா்பாக, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆராய்ந்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை

மாணவா் மரணத்தைக் கண்டித்து மும்பை ஐஐடி முன்பாக ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஈடுபட்ட இந்திய குடியரசு கட்சி (அதாவலே) உறுப்பினா்கள்.

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மும்பை ஐஐடி கல்வி நிறுவனத்தில் மாணவா் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் தொடா்பாக, கண்காணிப்பு கேமரா (சிசிடிவி) காட்சிகளை ஆராய்ந்து காவல் துறை தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை ஐஐடி கல்வி நிறுவனத்தில் சாஹில் வாகோடே என்ற பட்டியலின மாணவா் பிடெக் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். கடந்த செப்.18-ஆம் தேதி தோ்வறையில் அவா் கைப்பேசியுடன் பிடிபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் தோ்வின்போது வினாக்களுக்கு இணையத்தில் இருந்து பதிலை பெற, அவா் செயற்கை நுண்ணறிவு தளமான சாட்ஜிபிடியில் வினாத்தாளை பதிவேற்றம் செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து, சாஹில் வாகோடே தனது விடுதி அறையில் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

எனினும் அந்தக் கல்வி நிறுவனத்தில் அவா் ஜாதி ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதாக காவல் துறையிடம் சாஹிலின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் தற்கொலைக்கு தூண்டுதல், பட்டியலினத்தவா், பழங்குடியினா் (எஸ்சி/ எஸ்டி) வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், காவல் துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது. இதைத்தொடா்ந்து அந்தக் கல்வி நிறுவனத்தின் நிா்வாக விவகாரங்களுக்கான டீன் பொறுப்பில் இருந்து சூா்யநாராயண தூலா நீக்கப்பட்டாா்.

இந்த வழக்கை விசாரித்து வரும் மும்பை காவல் துறையின் குற்றப் பிரிவு, செப்.18-ஆம் தேதி தோ்வறை மற்றும் விடுதி அறையின் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை, தற்போது தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனா்.

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