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முதுநிலை நீட் முடிவுகள் வெளியீடு: பிரிவு வாரியாக கட்-ஆஃப் அறிவிப்பு

முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகள் சோ்க்கைக்கான ‘நீட்-பிஜி 2026’ தோ்வு முடிவுகளை தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தோ்வுகள் வாரியம் (என்பிஇஎம்எஸ்) வியாழக்கிழமை வெளியிட்டது.

NEET Exam

நீட் தேர்வு - File photo

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முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகள் சோ்க்கைக்கான ‘நீட்-பிஜி 2026’ தோ்வு முடிவுகளை தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தோ்வுகள் வாரியம் (என்பிஇஎம்எஸ்) வியாழக்கிழமை வெளியிட்டது.

அதோடு, சோ்க்கைக்கான பிரிவு வாரியான குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்ணும் (கட்-ஆஃப்) வெளியிடப்பட்டது.

எம்.டி., எம்.எஸ்., டிஎன்பி, டிஆா்என்பி உள்ளிட்ட முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலை பட்டயப் படிப்புகளில் சோ்க்கை பெறுவதற்கான முதுநிலை நீட்தோ்வு கடந்த ஆகஸ்ட் 30-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்டது. இதில் 2,63,544 போ் பங்கேற்றனா். ராஜஸ்தானின் ஜெய்பூரில் இரு தோ்வு மையங்களில் மின் விநியோகம் பாதிப்பு காரணமாக தோ்வு எழுந்த முடியாமல் போன 2,416 தோ்வா்களுக்கு, கடந்த 5-ஆம் தேதி மறுதோ்வு நடத்தப்பட்டது.

இந்தத் தோ்வுக்கான முடிவுகளை என்பிஇஎம்எஸ் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டது. இதுகுறித்து என்பிஇஎம்எஸ் செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

தோ்வா்கள் நீட்-பிஜி மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை வரும் அக்டோபா் 1 முதல் 6 மாதங்கள் வரை என்பிஇஎம்எஸ் வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தோ்வா்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சமநிலை முறிவு (டை-பிரேக்கிங்) அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் தரவரிசைப் பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்-ஆஃப்: இந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில், முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகள் சோ்க்கைக்கு, பொது மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய முற்பட்ட (இடபிள்யுஎஸ்) பிரிவினருக்கான குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண் (720 மதிப்பெண்ணுக்கு கட்-ஆஃப்) 262-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொதுப் பிரிவு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கட்-ஆஃப் 244-ஆகவும், எஸ்.சி., எஸ்.டி., ஓபிசி மற்றும் இந்தப் பிரிவுகளில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கட்-ஆஃப் 226-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாநில ஒதுக்கீட்டு முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பு இடங்கள் சோ்க்கைக்கான இறுதி தரவரிசைப் பட்டியல், உரிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் அந்தந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் சாா்பில் தயாரிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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