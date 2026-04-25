சின்னச் சின்ன குரங்கு
சேட்டைப் பண்ணும் குரங்கு
கிளை கிளையாய்த் தாவுச்சாம்
கீழே விழுந்து அழுதுச்சாம்
அம்மாகிட்டச் சொல்லுச்சாம்
வாழைப்பழம் கொடுத்துச்சாம்
வலியெல்லாம் பறந்துச்சாம்
குட்டிக்கர்ணம் அடிச்சுச்சாம்
குனிந்து வணக்கம் சொல்லுச்சாம்!
மு.லோகேஷ்
வள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள், ஆலங்காயம் ஒன்றியம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
தொடர்புடையது
பணியின்போது கீழே விழுந்து லேத் உரிமையாளா் உயிரிழப்பு
மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த முதியவா் பலி
பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு
மங்கலப்பட்டி அருகே கீழே விழும் நிலையில் மின்கம்பம்
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை
24 ஏப்ரல் 2026