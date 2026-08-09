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சிரி... சிரி...

'அவர் போலி அதிகாரின்னு எப்படிக் கண்டுபிடிச்சே?'

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Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 5:06 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

'அவர் போலி அதிகாரின்னு எப்படிக் கண்டுபிடிச்சே?'

'எந்தத் துறையில் வேலை பார்க்கிறீங்கன்னு கேட்டேன்... அவர் அதற்கு 'மயிலாடுதுறை' ன்னு சொன்னார்!'

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'உங்க கடையில ஸ்பெஷல் பரோட்டான்னு போட்டு இருக்கீங்களே... அதற்கும் சாதா பரோட்டாக்கும் என்ன வித்தியாசம்?'

'ஒரு நாள் வித்தியாசம், சார்!'

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'குழாயில் தண்ணி வரலைன்னு எப்படிக் கண்டு

பிடிச்சே?'

'பால்காரன்கிட்ட அதிகமா பால் கேட்டேன்... இல்லைன்னு சொல்லிட்டான்.'

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'டாக்டர், எந்த புக்கை எடுத்தாலும் தூக்கமாக வருது.'

'பேஸ்புக்கை எடுத்துப் பாருங்களேன்...'

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'நீங்க ஏன் உங்க கட்சிக்கு பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்கீங்க?'

'கரப்பான் பூச்சி இருக்கும்போது பட்டாம்பூச்சி இருக்கக் கூடாதா?'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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