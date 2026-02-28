எறும்பு
Ant
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm
எறும்பு உயிரினத்தில் சிறியது
ஒற்றுமை கடின உழைப்பு
சுறுசுறுப்பு ஒத்துழைப்பு ஒழுக்கம்
சேமிக்கும் பழக்கம் உடையது!
-
கணக்கற்று ஒன்று கூடி
கவனமாய் மண்ணைச் சுமந்து
துணுக்குறாமல் உழைத்து மாளிகைபோல்
புற்றுகளைக் கட்டுவது விந்தை!
-
எறும்புகள் சமூகமாக வாழ்கின்றன
என்றும் குழுக்களாகப் பணியாற்றும்
எறும்புக் கூடுகள் மண்ணுக்கு
மாறா வளம்தரும் வள்ளல்!
-
எறும்புகள் மண்ணின் தன்மையை
எளிதாய் மாற்று கின்றன
மறுப்பு இன்றி உழவர்கள்
மாற்றுப் பயிருக்கு மாறஉதவும்!
மு.அ.அபுல் அமீன்
