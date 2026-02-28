Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

எறும்பு

எறும்பு உயிரினத்தில் சிறியது ஒற்றுமை கடின உழைப்பு

News image
Ant
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எறும்பு உயிரினத்தில் சிறியது

ஒற்றுமை கடின உழைப்பு

சுறுசுறுப்பு ஒத்துழைப்பு ஒழுக்கம்

சேமிக்கும் பழக்கம் உடையது!

-

கணக்கற்று ஒன்று கூடி

கவனமாய் மண்ணைச் சுமந்து

துணுக்குறாமல் உழைத்து மாளிகைபோல்

புற்றுகளைக் கட்டுவது விந்தை!

-

எறும்புகள் சமூகமாக வாழ்கின்றன

என்றும் குழுக்களாகப் பணியாற்றும்

எறும்புக் கூடுகள் மண்ணுக்கு

மாறா வளம்தரும் வள்ளல்!

-

எறும்புகள் மண்ணின் தன்மையை

எளிதாய் மாற்று கின்றன

மறுப்பு இன்றி உழவர்கள்

மாற்றுப் பயிருக்கு மாறஉதவும்!

மு.அ.அபுல் அமீன்

