ஷாவ்மி பேட் 8 அறிமுகம்! பட்ஜெட் விலையில் நிறைவான அம்சங்கள்!

ஷாவ்மி நிறுவனத்தின் புதிய கையடக்கக் கணினி இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ளது.

News image
ஷாவ்மி பேட் 8 - படம் / நன்றி - ஷாவ்மி
Updated On :10 மார்ச் 2026, 11:44 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஷாவ்மி நிறுவனத்தின் புதிய கையடக்கக் கணினி (டேப்லெட்) இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ளது. கடந்த மாதம் சர்வதேச சந்தைகளில் அறிமுகமான நிலையில், இந்திய சந்தைக்கு ஏற்ற விலை மாற்றங்களுடன் தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அமேசான், எம்ஐ.காம் இணைய விற்பனை தளங்களிலும் ஷாவ்மி கிளைகளிலும் இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

வழக்கமான ஷாவ்மி பேட் 8 உடன், ஃபோகஸ் பென், ஃபோகஸ் கீபோர்டு ஆகிய இரண்டையும் ஷாவ்மி அறிமுகம் செய்துள்ளது.

8GB + 128GB நினைவகம் கொண்ட ஷாவ்மி பேட் 8 விலை ரூ. 33,999.

12GB + 256GB நினைவகம் கொண்ட ஷாவ்மி பேட் 8 விலை ரூ. 36,999.

இதே நினைவகத்துடன் நானோ புறவடிவமைப்பு கொண்ட ஷாவ்மி பேட் 8 விலை ரூ. 38,999.

ஷாவ்மி பேட் 8 சிறப்பம்சங்கள்

ஷாவ்மி பேட் 8 கையடக்கக் கணினிகள் கிராஃபைட் சாம்பல், டைட்டானியம் நீலம் என இரு வகை வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றன.

11.2 அங்குல எல்.சி.டி. திரை கொண்டது. 3.2K ரெஷொல்யூசன் (3,200 x 2,136 pixels) உடையது.

திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 144Hz திறன் கொண்டது.

திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 800 nits திறன் உடையது.

4nm ஆக்டா கோர் ஸ்நாப்டிராகன் 8எஸ் நான்காம் தலைமுறை புராசஸர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

9,200mAh திறன் பேட்டரி உடையது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 45W திறன் உடையது. 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அம்சமும் உள்ளது.

பின்பக்கம் 13MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 4K திறனுடன் 30 fps திறனுடன் விடியோ பதிவாகும். முன்பக்கம் 8MP கேமரா உள்ளது.

வைஃபை 6, புளூடூத் 6.0, யுஎஸ்பி 3.2, போன்றவையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

200% வரை ஒலி அளவை கூட்டிக்கொள்ள முடியும். டோல்பி ஒலித்திறன் உடையது.

