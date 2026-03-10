Dinamani
மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சர்வதேச அந்தஸ்து! - மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்மருத்துவக் கல்லூரிகளில் விளையாட்டுப் பிரிவு ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு: தமிழக அரசுஎல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்!வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தம்! இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் அறிவிப்பு! ஈரானை 20 மடங்கு அதிகமாக தாக்குவோம்! டிரம்ப் எச்சரிக்கை எரிவாயு தட்டுப்பாடு! பாகிஸ்தானில் 2 வாரங்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை! இந்திய பங்குச்சந்தை உயர்வுடன் வர்த்தகம்! அமெரிக்காவுடன் சமரசம்! தகவலை வெளியிட்டால் மோடி பதவி விலக நேரிடும்! சுப்ரமணியன் சுவாமிசமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? தமிழக அரசு அவசர ஆலோசனை!சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வாங்க 25 நாள்கள் கால இடைவேளை!
/
வணிகம்

ரூ. 12,000 வரை சலுகை... நம்ப முடியாத விலையில் கிடைக்கும் ஒன்பிளஸ் 13!

அமேசான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரீமியர் லீக் 2026 விற்பனையையொட்டி இந்த சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
ஒன்பிளஸ் 13- படம் / நன்றி - ஒன்பிளஸ்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 11:19 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் ஒன்பிளஸ் 13 ஸ்மார்ட்போனுக்கு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமேசான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரீமியர் லீக் 2026 விற்பனையையொட்டி இந்த சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 12 ஆம் தேதி வரை இச்சலுகை இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமேசான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரீமியர் லீக் விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினிகள், கையடக்கக் கணினி (டேப்லட்ஸ்), புகைப்படக் கருவி மற்றும் பல்வேறு வீட்டு உபயோகப் பொருள்களுக்கு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிகபட்சமாக ஒன்பிளஸ் 13 ஸ்மார்ட்போனுக்கு ரூ. 12,000 வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், ஒன்பிளஸ் 13 ஸ்மார்போனை ரூ. 69,900-க்கு இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது.

அமேசான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரீமியர் லீக் விற்பனையில் அமேசான் இணைய தளத்தில் ரூ. 9000 தள்ளுபடியுடன் ரூ. 60,999 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்துடன் எஸ்பிஐ, எச்டிஎஃப்சி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கி கடன் அட்டைகளுக்கு ரூ. 3,000 வரை கூடுதல் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பழைய ஸ்மார்ட்போனை கொடுத்துவிட்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்கினாலும், பழைய ஸ்மார்ட்போனின் மதிப்பு மற்றும் செயல் திறனுக்கு ஏற்ப சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் ஒன்பிளஸ் 13 ஸ்மார்ட்போனுக்கு ரூ. 12,000 வரை சலுகை பெற முடியும்.

ஒன்பிளஸ் 13 சிறப்புகள்

6.82 அங்குல கியூ எல்இடி திரை கொண்டது.

ஸ்நாப்டிராகன் 8 எலைட் புராசஸர் உடையது.

திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 120Hz திறன் உடையது.

திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 4,500 திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

6,000mAh பேட்டரி திறன் உடையது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் வையர் மூலம் 100W திறனும் வையர் இல்லாமல் 50W திறனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பின் பக்கம் மூன்று கேமராக்கள் உள்ளன. 50MP முதன்மை கேமரா, 50MP டெலிபோட்டோ கேமரா, 50MP அல்ட்ராவைட் கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கம் 32MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

ஆர்சிபிக்கு 3 ஆண்டுகளில் 3 கோப்பைகள்..! ஸ்மிருதி மந்தனா நெகிழ்ச்சி!

ஆர்சிபிக்கு 3 ஆண்டுகளில் 3 கோப்பைகள்..! ஸ்மிருதி மந்தனா நெகிழ்ச்சி!

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரைசதம்; ஆர்சிபிக்கு 204 ரன்கள் இலக்கு!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரைசதம்; ஆர்சிபிக்கு 204 ரன்கள் இலக்கு!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: தில்லி கேபிடல்ஸ் பேட்டிங்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: தில்லி கேபிடல்ஸ் பேட்டிங்!

வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பையின் சிறந்த லெவன்: உங்கள் தேர்வு என்ன? | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பையின் சிறந்த லெவன்: உங்கள் தேர்வு என்ன? | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு