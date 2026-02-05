கிரிக்கெட்

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: தில்லி கேபிடல்ஸ் பேட்டிங்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
Jemimah Rodrigues and Smriti Mandhana with the trophy
கோப்பையுடன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனாபடம் | மகளிர் பிரீமியர் லீக் (எக்ஸ்)
Updated on
1 min read

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் வதோதராவில் இன்று (பிப்ரவரி 5) நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, தில்லி கேபிடல்ஸ் முதலில் பேட் செய்கிறது.

Summary

In the final match of the Women's Premier League series, the Royal Challengers Bangalore team, after winning the toss, has opted to bowl.

Jemimah Rodrigues and Smriti Mandhana with the trophy
பாகிஸ்தானுடன் விளையாட முடியாதென நாங்கள் கூறவில்லை: சூர்யகுமார் யாதவ்

final
smiriti mandhana
WPL
jemimah rodrigues
WPL 2026

