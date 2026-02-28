Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
குழந்தைகள் உலகம்

இலைகளின் இனிய பணி

எண்ண முடியா இலைகள் கொண்டே எல்லாச் செடிகளும்

News image
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எண்ண முடியா இலைகள் கொண்டே

எல்லாச் செடிகளும்

வண்ணப் பசுமை உடைகள் பூண்டே

உவகை காட்டுதே!

-

இலைகள் எல்லாம் இரவி நோக்கி

ஒளியை வாங்கியே

இனிமை மிக்கப் பச்சை யத்தை

உணவாய் ஆக்குதே!

-

ஆக்கிய உணவை ஆசை யோடு

யாருக்கு ஊட்டுது?

தூக்க மின்றி தம்மை வளர்த்தத்

தண்டிற்கு ஊட்டுதே!

-

தனக்குக் கிடைத்த நல்ல உணவால்

தண்டும் மகிழ்ந்தே

கணக்கே இன்றி பூவுக்கும் காய்க்கும்

கிளைக்கு அனுப்புதே!

-

நாமும் இந்த இலைகள்போல

நல்லன செய்தால்

நாளும் வளங்கள் நாட்டில் பெருகி

நமக்கே ஆகுமே!

எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தருவைகுளம் பகுதியில் ரூ.30 லட்சம் பீடி இலைகள், சிகரெட் மூட்டைகள் பறிமுதல்!

தருவைகுளம் பகுதியில் ரூ.30 லட்சம் பீடி இலைகள், சிகரெட் மூட்டைகள் பறிமுதல்!

மரக்கன்றுகள் நட்டு பசுமை பரப்புகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை: கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் பிரசாந்த்

மரக்கன்றுகள் நட்டு பசுமை பரப்புகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை: கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் பிரசாந்த்

டிடிஏ பசுமை கண்காட்சி 2026: துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்!

டிடிஏ பசுமை கண்காட்சி 2026: துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்!

தூத்துக்குடியில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகள் பறிமுதல்

தூத்துக்குடியில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகள் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு