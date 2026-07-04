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குழந்தைகள் உலகம்

ஐயம் தீர படி!

அதிகாலை எழு ஆசனம் பழகு

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அதிகாலை எழு

ஆசனம் பழகு

இளவெயிலில் நட

ஈறுஅழுந்த பல் தேய்

-

உடல் சுத்தமாக குளி

ஊரோடு உறவாடு

எல்லோரிடமும் அன்பு காட்டு

ஏழைகளிடம் கருணை கொள்

-

ஐயம் தீர படி

ஒருமையில் பேசாதே

ஓடியாடி விளையாடு

ஒளவை மொழி கேள்

ஃபோல் உறுதி கொள்.

மல்லிகா அன்பழகன்

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