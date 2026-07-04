அதிகாலை எழு
ஆசனம் பழகு
இளவெயிலில் நட
ஈறுஅழுந்த பல் தேய்
-
உடல் சுத்தமாக குளி
ஊரோடு உறவாடு
எல்லோரிடமும் அன்பு காட்டு
ஏழைகளிடம் கருணை கொள்
-
ஐயம் தீர படி
ஒருமையில் பேசாதே
ஓடியாடி விளையாடு
ஒளவை மொழி கேள்
ஃபோல் உறுதி கொள்.
மல்லிகா அன்பழகன்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.