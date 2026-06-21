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குழந்தைகள் உலகம்

கோடைக்கேற்ற கொடை

வந்து சென்ற கோடையிலே சென்று வந்தோம் கொடைக்கானலே!

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கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 4:03 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வந்து சென்ற கோடையிலே

சென்று வந்தோம் கொடைக்கானலே!

வளைந்து ஏறிய பாதையிலே

வண்டிகள் பலவும் வந்தனவே!

-

உயர உயரப் போகையிலே

அழகாய்ச் சூழ்ந்தன மேகங்களே!

மலையில் மலர்ந்த மலர்களும்

மனது மயங்க மணத்ததுவே!

-

பக்கம் இரண்டிலும் பசுமையாய்

பலவகை மரங்களின் அடர்த்தியே!

குளிர்ந்த கருமை மேகங்களால்

குளிர்ச்சி எங்கும் நிறைந்ததுவே!

-

குதித்துத் தாவிடும் குரங்குகளும்

குறும்புகள் செய்திடக் கண்டோமே!

உச்சி நெருங்கிடும் உயரத்திலே

உள்ளம் மயக்கும் காட்சிகளே!

-

வளைந்து படுத்த பாம்பெனவே

வந்த பாதையும் தெரிந்ததுவே!

தரையில் தெரிந்த எல்லாமே

தெரிந்தன சிறிய பொம்மைகளாய்!

-

உள்ளமும் உடலும் மகிழ்ந்திடவே

உல்லாச மலையாம் கொடைக்கானலே!

எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்

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