கோடைக்கேற்ற கொடை

வந்து சென்ற கோடையிலே
சென்று வந்தோம் கொடைக்கானலே!
வளைந்து ஏறிய பாதையிலே
வண்டிகள் பலவும் வந்தனவே!
-
உயர உயரப் போகையிலே
அழகாய்ச் சூழ்ந்தன மேகங்களே!
மலையில் மலர்ந்த மலர்களும்
மனது மயங்க மணத்ததுவே!
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பக்கம் இரண்டிலும் பசுமையாய்
பலவகை மரங்களின் அடர்த்தியே!
குளிர்ந்த கருமை மேகங்களால்
குளிர்ச்சி எங்கும் நிறைந்ததுவே!
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குதித்துத் தாவிடும் குரங்குகளும்
குறும்புகள் செய்திடக் கண்டோமே!
உச்சி நெருங்கிடும் உயரத்திலே
உள்ளம் மயக்கும் காட்சிகளே!
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வளைந்து படுத்த பாம்பெனவே
வந்த பாதையும் தெரிந்ததுவே!
தரையில் தெரிந்த எல்லாமே
தெரிந்தன சிறிய பொம்மைகளாய்!
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உள்ளமும் உடலும் மகிழ்ந்திடவே
உல்லாச மலையாம் கொடைக்கானலே!
எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்
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