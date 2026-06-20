சாக்லேட்டை நினைச்சாலே இனிக்கும்
சப்புக் கொட்ட நாக்கு ரொம்பத் துடிக்கும்
கண்டவுடன் நான் நாலு எடுப்பேன்
கண்ணுருட்டி அம்மா மிரட்ட திகைப்பேன்!
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பள்ளிக்கூட பையில் ஒளித்து வைப்பேன்
போகும் வழியில் நானுமதை சுவைப்பேன்
நாக்கில் சாக்லேட் ஆறு ஓடும்
நாள்முழுக்க இனிப்பு நின்று ஆடும்!
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பிறந்தநாளு என்று நண்பன் தருவான்
பத்துதின்றும் நான்பத்தா தென்பேன்
அப்பாவோ அள்ளிஅள்ளித் தருவார்
அம்மாகண்டால் என்னை அடிக்க வருவாள்
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அதிக இனிப்பு ஆகாது என்பாள்
அதனால் பல் சொத்தையாகும் சொல்வாள்
அதிர்ச்சியாகி நானுமதைக் கேட்பேன்
ஆனாலும் மறைத்து நானும் தின்பேன்!
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