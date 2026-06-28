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குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

சிரி...ட்டுல உங்களுக்கும் உங்க மனைவிக்கும் சண்டை வராதா... எப்படி?'

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிரி...ட்டுல உங்களுக்கும் உங்க மனைவிக்கும் சண்டை வராதா... எப்படி?'

'பெரும்பாலும் நான் ஒரு பக்கம் போனை நோண்டிக்கொண்டு இருப்பேன்... அவள் ஒரு பக்கம் போனை நோண்டிக்கொண்டு இருப்பாள்.'

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'கல்யாணம் பண்ணுங்க சார்... லைப் நல்லா இருக்கும்.'

'யாரோட லைப்?'

'மண்டபக்காரன், பந்தல்காரன், போட்டோகிராபர், குருக்கள் இவங்களோட லைப்!'

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'ஏன் டாக்டர்... பிரிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன எழுதனும் ரொம்ப நேரமா யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க?'

'பார்மஸில ஏதோ ஒரு மருந்து அதிகமா ஸ்டாக் இருக்குன்னு சொன்னாங்க... அதைத்தான் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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'மேரேஜ் லோன் வாங்கிட்டுப் போய் பத்துநாள்தான் ஆகுது. மறுபடியும் லோன் கேக்கறீங்களே?'

'ஹனிமூன் போக பணம் இல்லே, சார்!'

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'சர்வர்... மசாலா தோசையை தட்டுல வெச்சுக் கொண்டு வராம கையில தூக்கிட்டு வர்றீங்களே, ஏன்?

'இது 'கரம்' மசாலா தோசை, சார்!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

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'மருமகளே... நான் ஒரு வைரம்.'

'அதுக்கு என்ன?'

'பழசுன்னு என்னை தூக்கிப் போட்டுட முடியாதுன்னு எச்சரிக்கிறேன்.'

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'இது என்ன... சர்க்கரைப் பாகு பூசுன வடை?'

'நல்லாப் பாருங்க... இது பாதுஷா!'

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'வரவுக்கு ஏற்ப செலவு செய்றீயா?'

'இல்லீங்க... செலவுக்கு ஏற்ப கடன் வாங்கிடுறேன்.'

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'வீட்டைக் கட்டிப் பார்... கல்யாணத்தைப் பண்ணிப் பார்.'

'அப்புறம் ?'

'கடனை அடைக்க வழியைப் பார்!'

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'ஏன் அடிக்கடி ஹோட்டலை மாத்துறே... உன்னோட விருப்பமா?'

' டிபன் வாங்கித் தர்றவரின் விருப்பம்.'

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' நாளைக்கு என் மகனுக்கு நேர்காணல்...'

'எதுக்கு?'

'பெண் வீட்டிலிருந்து பிள்ளை பார்க்க வர்றாங்க!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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'பேப்பர்ல என்ன ஹாட் நியூஸ்?'

'பல ஊர்ல வெப்பம் 105 டிகிரியை தாண்டிப் பேச்சாம்!'

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'அதிர்ச்சி அளிக்கக் கூடிய எதையுமே உங்க கணவர்கிட்ட நீங்க சொல்லக்

கூடாது, மேடம்!'

'அதனாலதான் டாக்டர் இந்த மாத கரண்ட் பில் எவ்வளவுங்கிறதை அவர்கிட்டச் சொல்லலை!'

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'ராத்திரியில புலி உறுமுற சத்தம் கேட்டும் எதுக்கு சார் நீங்க கவனக்குறைவா இருந்தீங்க?'

'என் மனைவிதான் ரூம்ல குறட்டை விட்டுத் தூங்கறான்னு நினைச்சிட்டேன், சார்!'

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'பயங்கரமான என்னோட குறட்டையை கன்ட்ரோல் பண்ணனும், டாக்டர்?'

'உங்க குறட்டையால மத்தவங்க தூக்கம் கெட்டுப் போகுதா?'

'இல்ல டாக்டர்... நானே திடுக்கிட்டு எழுந்துக்கிறேன்...!'

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'எதிரி, நம் மன்னனை ஓட ஓட விரட்டியிருக்கிறான்...!'

'அடடா, அப்புறம்?'

'ஒரு அளவுக்கு மேல் விரட்ட முடியாமல் எதிரி ஜகா வாங்கிட்டான்!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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சிரி... சிரி...

சிரி... சிரி...

சிரி... சிரி...

சிரி... சிரி...

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