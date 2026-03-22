தேனீ
உழைப்பின் உதாரணம் தேனீ
Updated On :21 மார்ச் 2026, 6:30 pm
உழைக்காது ஊரைச் சுற்றுவோர்
பிழைக்கும் வழியைத் தேனீயிடம்
பிழையறக் கற்கவேண்டும்!
-
மலர்களில் உறிஞ்சும் தேனை
உலராத அடைகளில் உமிழ்ந்து
தளராது சேமிக்கும் பழக்கத்தை
வளரும் பிள்ளைகள் தேனீயிடம்
-
படித்து சிக்கனம் பேணி
படிப்படியாய் சேமிக்கும் பணமும்
எடுக்கும் முயற்சியில் வெற்றி பெற்று
அடுத்தடுத்து முன்னேற உதவும்!
மு.அ.அபுல் அமீன்
